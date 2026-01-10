Fulham gana al Middlesbrough y avanza en FA Cup con gran actuación de Raúl Jiménez

El Fulham firmó una remontada sólida para vencer 3-1 al Middlesbrough y avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup, en un partido que tuvo como uno de sus puntos de atención la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien volvió a sumar minutos importantes con el conjunto londinense.

El encuentro, disputado en Craven Cottage, inició con un escenario adverso para los locales.

Middlesbrough, equipo de la Championship, sorprendió al ponerse en ventaja al minuto 30 gracias a un tanto de Hayden Hackney, resultado con el que Fulham se fue al descanso abajo en el marcador y obligado a ajustar su planteamiento para la segunda mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace