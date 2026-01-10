Fulham gana al Middlesbrough y avanza en FA Cup con gran actuación de Raúl Jiménez

Fútbol Internacional
/ 10 enero 2026
    Fulham gana al Middlesbrough y avanza en FA Cup con gran actuación de Raúl Jiménez
    Raúl Jiménez ingresó de cambio y fue parte de la remontada del Fulham 3-1 ante Middlesbrough en la FA Cup, aportando movilidad y presencia ofensiva. FOTO: EFE

El delantero mexicano sumó minutos clave en la remontada 3-1 del Fulham, que reaccionó en el segundo tiempo para sellar su pase a la siguiente ronda del torneo copero

El Fulham firmó una remontada sólida para vencer 3-1 al Middlesbrough y avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup, en un partido que tuvo como uno de sus puntos de atención la participación del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien volvió a sumar minutos importantes con el conjunto londinense.

El encuentro, disputado en Craven Cottage, inició con un escenario adverso para los locales.

Middlesbrough, equipo de la Championship, sorprendió al ponerse en ventaja al minuto 30 gracias a un tanto de Hayden Hackney, resultado con el que Fulham se fue al descanso abajo en el marcador y obligado a ajustar su planteamiento para la segunda mitad.

TE PUEDE INTERESAR: Macclesfield hace historia en la FA Cup y elimina al campeón Crystal Palace

La reacción del conjunto dirigido por Marco Silva fue inmediata tras el entretiempo.

Fulham adelantó líneas, incrementó la presión ofensiva y encontró el empate al minuto 60 por conducto de Harry Wilson, quien culminó una jugada colectiva que cambió por completo la inercia del partido.

Apenas cuatro minutos antes, al 56’, Raúl Jiménez había ingresado al terreno de juego, aportando movilidad y presencia en el área rival.

Con el mexicano ya en el campo, Fulham ganó profundidad en ataque.

Jiménez participó en la generación de espacios, arrastró marcas y se mostró activo en la presión alta, factores que facilitaron el dominio local.

La remontada se concretó al minuto 77, cuando Emile Smith Rowe apareció en el área para marcar el 2-1, reflejando el control que los “Cottagers” ejercían en ese tramo del encuentro.

En los minutos finales, Middlesbrough intentó adelantar líneas en busca del empate, pero dejó espacios que Fulham aprovechó.

Ya en tiempo de compensación, Kevin sentenció el partido con el 3-1 definitivo, asegurando el pase de los londinenses a la siguiente ronda del torneo copero.

Aunque Raúl Jiménez no logró hacerse presente en el marcador, estuvo cerca de anotar en al menos una ocasión y su actuación fue clave para el funcionamiento ofensivo del equipo durante la remontada.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

