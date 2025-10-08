Muere Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un símbolo del banquillo

Fútbol Internacional
/ 8 octubre 2025
    Muere Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino despide a un símbolo del banquillo
    Miguel Ángel Russo fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors y uno de los técnicos más respetados del fútbol argentino. FOTO: ESPECIAL

El histórico entrenador argentino Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, su legado trasciende generaciones y deja una huella imborrable en el fútbol sudamericano

El fútbol argentino y sudamericano está de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más respetados del continente, quien perdió la vida este miércoles 8 de octubre de 2025 a los 69 años.

La noticia fue confirmada por Boca Juniors, club con el que alcanzó la gloria en 2007 al conquistar la Copa Libertadores, un título que marcó su legado en la historia xeneize y del fútbol mundial.

Nacido el 9 de abril de 1956, Russo desarrolló una carrera ejemplar tanto como jugador de Estudiantes de La Plata como en su posterior etapa como entrenador.

TE PUEDE INTERESAR: Argentina golea 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

En el banco, dirigió a instituciones de peso como Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo, Vélez Sarsfield e Independiente, además de equipos en Colombia, México, Chile, Paraguay y Arabia Saudita.

Su estilo de conducción, basado en la disciplina, el respeto y la lectura táctica, lo convirtieron en un referente. Con Boca alcanzó su máximo logro al levantar la Libertadores 2007 con un plantel comandado por figuras como Riquelme, Palermo y Palacio, consolidando un proyecto que unió solidez y fútbol ofensivo.

Desde 2017, Russo libraba una dura batalla contra el cáncer de vejiga y próstata, enfermedad que enfrentó con la misma entereza con la que dirigía desde el banquillo. A pesar de los tratamientos y recaídas, continuó trabajando y transmitiendo su experiencia a nuevas generaciones de futbolistas.

En meses recientes su salud se agravó, y el propio Boca había informado que se encontraba bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado. Finalmente, las complicaciones derivadas de su enfermedad acabaron con su vida, dejando un vacío enorme en el fútbol argentino.

La AFA y numerosos clubes argentinos expresaron su pesar por la partida de un hombre que, más allá de los títulos, simbolizó valores de liderazgo, humildad y resiliencia. En Rosario, Vélez y La Plata, las muestras de cariño no se hicieron esperar.

Exjugadores y colegas, entre ellos Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Marcelo Gallardo, dedicaron mensajes de despedida destacando su legado humano. Las redes sociales se inundaron de recuerdos, imágenes y anécdotas de un técnico que siempre priorizó el grupo sobre el individuo.

Miguel Ángel Russo fue mucho más que un entrenador exitoso: fue un maestro, un formador y un ejemplo de entereza ante la adversidad. Su partida deja una huella imborrable en el fútbol argentino y sudamericano, donde su nombre quedará asociado para siempre a la pasión, la enseñanza y la grandeza dentro y fuera del campo.

Temas


Luto
Futbol internacional

Localizaciones


Buenos Aires

Organizaciones


Boca Juniors

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?