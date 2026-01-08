Venezuela anuncia que liberará a un número importante de venezolanos y extranjeros encarcelados

CARACAS.- A cinco días de la intervención militar estadounidense en ese país sudamericano y la captura del expresidente Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela anunció que liberará a un “número importante” de venezolanos y extranjeros encarcelados.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. La decisión responde a un deseo de consolidar la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico, social”, declaró a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Por su parte el ministerio de Asuntos Exteriores de España celebró la liberación de cinco españoles, “uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España” asistidos por la embajada española en Caracas.

Al mismo tiempo declaró que esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela.

Hasta el pasado 29 de diciembre, el Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, dijo que en el país sudamericano había 863 personas detenidas “por razones políticas”.

No obstante, las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de planes para conspirar para desestabilizar al gobierno.

Por su parte el director del foro, Alfredo Romero, dijo a través de redes sociales, que las liberaciones eran “buenas noticias” en un país que ha sido sacudido por la agitación política en los últimos días.

Cabe recordar que fue poco después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo colegiado de mayoría oficialista, declarara a Nicolás Maduro ganador de los comicios presidenciales de 2024, que sectores de oposición alegaron un fraude, lo que derivó en protestas callejeras, represión, arrestos y denuncias de violaciones de derechos humanos. En esa ocasión, al menos dos mil personas fueron detenidas.

Al ser preguntado si el gobierno estaría conversando con todos los sectores opositores, entre ellos el liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Rodríguez afirmó que el diálogo

La opositora ha señalado en redes sociales que Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

Agregó que en los comicios presidenciales de 2024 Edmundo González Urrutia fue elegido como legítimo presidente de Venezuela, por lo que debería asumir de inmediato su mandato.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho por su lado que Estados Unidos administrará el país y que Machado carece del “apoyo” o “respeto” para dirigir Venezuela.