El choque político entre Petro y Trump por Venezuela pone a Colombia en la mira pública

Una “barbarie” contra la soberanía latinoamericana. Un ataque cometido por “esclavistas”. Un “espectáculo de la muerte” comparable al bombardeo de alfombra en Guernica, España, por la Alemania nazi en 1937.

Quizás no haya líder mundial que critique tan fuertemente el ataque del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela como el presidente izquierdista Gustavo Petro, de la vecina nación Colombia (históricamente el “aliado” más importante de Estados Unidos en la región sudamericana).

Mientras otros funcionarios actúan con cautela, el presidente colombiano, que suele hablar abiertamente, ha aprovechado la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos para intensificar su creciente guerra de palabras con Trump, quien ha dicho que una operación militar estadounidense en Colombia le “suena bien”.

En los últimos días, Trump ha repetido acusaciones de que Petro es “un líder internacional del narcotráfico”, a pesar de la falta de pruebas.

En respuesta a una exhortación de Petro para salir a manifestarse, miles de colombianos se reunieron el miércoles en plazas públicas de todo el país para defender “la soberanía nacional” contra las amenazas militares de Trump, coreando consignas contra el mandatario estadounidense y aguardando ansiosamente a escuchar lo que esperaban sería la ofensiva más reciente de Petro en su impactante enfrentamiento con Trump.

En el centro de Bogotá, Petro declaró que tenía un discurso preparado para ese día, pero tenía que pronunciar otro.

En cambio, para sorpresa de todos, el presidente colombiano pareció ofrecerle una rama de olivo a Trump. Minutos antes, señaló Petro, había sostenido una llamada amistosa con su homólogo estadounidense y le explicó que su única conexión con el narcotráfico era su férreo compromiso de luchar contra él.

”Trump no es bobo”, le dijo Petro a la multitud. Las corrientes de extrema derecha “engañaron a Trump. Es mi opinión. Y salió diciendo algo que es absurdo para cualquier ciudadano de Colombia, que Petro es el jefe del narcotráfico”.

Por su parte, Trump publicó un comunicado en redes sociales, en el que señaló que fue un “gran honor” hablar con Petro. E incluso lo invitó a la Casa Blanca.

”Aprecié su llamada y tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, escribió Trump sobre Petro.

La repentina distensión dejó ver que, a pesar de sus diferencias ideológicas, Petro y Trump comparten una característica clave: una aparente disposición a aliarse con un rival si es que consideran que va en su mejor interés.

Para Colombia, Estados Unidos sigue siendo crucial en la lucha del ejército contra las guerrillas de izquierda y los narcotraficantes. Washington ha proporcionado a Bogotá aproximadamente 14.000 millones de dólares en las últimas dos décadas.

Para Estados Unidos, Colombia sigue siendo la principal fuente de inteligencia utilizada para interceptar drogas en el Caribe, y la piedra angular de su estrategia antinarcóticos en el extranjero.

”Los colombianos son extremadamente eficaces a la hora de aprovechar sus contactos en Washington, en el Capitolio y en otros lugares, y el sector privado está movilizado”, dijo Michael Shifter, experto en América Latina del centro de investigación Inter-American Dialogue, con sede en Washington.

”La gente estaba tratando de decirle a Trump: ‘Mira, puedes castigar a Petro en la medida de lo posible, pero no quieres castigar al país. Eso socava la lucha contra las drogas y será perjudicial para Estados Unidos’”, agregó Shifter.

TRUMP Y PETRO SE ODIAN MUTUAMENTE

Petro ha atraído la ira de Trump durante meses.

Ha rechazado vuelos militares ordenados por Washington para deportaciones, instó a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump durante un mitin propalestino en Nueva York, criticó los ataques estadounidenses a presuntas embarcaciones de drogas, calificándolos de “homicidio”, y se ha enfrentado con él sobre la campaña militar de Israel en Gaza y las redadas migratorias en Estados Unidos.

Enfurecido, Trump ha utilizado un lenguaje que a menudo usaba para describir a Maduro, llamando a Petro un “lunático” y un “líder internacional del narcotráfico”. Le revocó la visa estadounidense; lo ha sancionado a él, a sus familiares, a jefes militares y a su ministro del Interior por motivos relacionados con las drogas; prometió suspender toda la ayuda estadounidense a Colombia, y amenazó con aplicar aranceles punitivos a las exportaciones colombianas.

Entusiasmado por el secuestro de Maduro, Trump ha llevado la pelea aún más lejos en los últimos días. Llamó a Petro un “hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”, y advirtió sobre una posible operación militar estadounidense en suelo colombiano.

Petro convocó reuniones de emergencia ante Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Impulsó protestas nacionales contra Trump el miércoles, en las que había pancartas que decían que Estados Unidos es la mayor amenaza para la paz mundial.

Incluso el exguerrillero Gustavo Petro amenazó con tomar las armas contra el país norteamericano para defender a su nación.

La arriesgada apuesta de Petro ha colocado a Colombia en la mira de Trump, y a su gobierno en un dilema: cómo cosechar las recompensas políticas de enfrentarse a Washington cuando sólo faltan meses para unos comicios presidenciales, sin poner en peligro la crucial asistencia en seguridad o incitar a Trump a cumplir su amenaza de invadir.

PETRO LIBRA LA PELEA A SU FAVOR

Frustrado con la resistencia del Congreso a sus controvertidas reformas, sin cumplir su promesa de “paz total” con los grupos armados, y frente a una serie de pruebas electorales, Petro ha encontrado en Trump al adversario perfecto mientras lucha por su legado.

”Quiere este escenario donde él es el adversario más claro, retórica o políticamente, de Estados Unidos”, dijo Sergio Guzmán, un analista de riesgo político que vive en Bogotá.

La Constitución le prohíbe a Petro postularse para otro mandato en las elecciones presidenciales de mayo, pero el primer presidente de izquierda del país quiere que su coalición retenga el poder sobre la resurgente derecha, la cual culpa a su impopular gobierno del incremento en la delincuencia. Colombia también llevará a cabo elecciones legislativas en marzo.

El miércoles, la estrategia de Petro de desempeñar el papel de David frente al Goliat de Trump parecía estar dando frutos. Las amenazas de Trump les parecieron suficientemente excesivas a los ciudadanos, ante lo cual provocaron una simpatía generalizada por Petro, y el líder colombiano logró zafarse del enfrentamiento antes de que el conflicto verbal pudiera convertirse en uno militar y amenazar la relación bilateral más vital del país.

Tras conversar con Trump, Petro les dijo a los manifestantes que la prioridad es la paz, y ésta se logra a través del diálogo, por lo que el país puede estar tranquilo.

POR TRUMP, CRECE ALARMA SOBRE COLOMBIA

Es poco probable que haya una operación militar estadounidense contra Petro, quien, a diferencia de Maduro, fue elegido democráticamente, dicen algunos expertos.

Pero lo que complicó el cálculo para los funcionarios colombianos fueron los comentarios cada vez más militaristas de Trump sobre América Latina, en los que agrupó a Colombia con Venezuela como fuente de narcóticos e inmigrantes en Estados Unidos.

”Si bien las instituciones colombianas aún mantienen la cooperación y tienen mucho que perder, en lo personal Petro siente que ese puente ya se ha quemado”, observó Elizabeth Dickinson, analista sénior del International Crisis Group, una organización sin fines de lucro enfocada en prevenir y solucionar conflictos.