Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina

Nestlé México informó este jueves que está realizando un retiro de mercado voluntario de 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino en lata de 400 gramos, por la posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

Lo anterior luego de que se reportara que al menos en 37 países -entre ellos la mayoría de los Estados europeos, así como Australia, Brasil, China y México- se estaba llevando a cabo retiros de lotes de leche de fórmula SMA, BEBA, NAN y Alfamino.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, los lotes involucrados en el País son: NAN Alfamino lote 52030017Y2 (fecha de vencimiento 22/07/2027), NAN Alfamino lote 52040017Y1 (fecha de vencimiento 23/07/2027), Alfamino lote 51060017Y2 (fecha de vencimiento 30/04/2027) y Alfamino lote 51070017Y1 (fecha de vencimiento 30/04/2027).

“Este retiro es una medida precautoria debido a la posible presencia de cereulida -una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus- en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados”, reiteró Nestlé.

A la fecha, dijo, no han existido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de este producto. No obstante, decidió realizar el retiro voluntario en línea con sus estrictos protocolos de seguridad y calidad.

Nestlé afirmó que todos los demás productos de Nestlé, así como otros lotes de NAN Alfamino y Alfamino no incluidos en este retiro, son seguros para el consumo.