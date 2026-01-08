Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina

México
/ 8 enero 2026
    Retira Nestlé México 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino por posible presencia de toxina
    Nestlé México aseguró que por ahora no se han registrado enfermedades por el consumo de los productos. FOTO: CORTESÍA
Reforma
Reforma

Salud

Organizaciones


Nestlé

La compañía dijo que se trata de una medida precautoria ante reportes de retiros en al menos 37 países

Nestlé México informó este jueves que está realizando un retiro de mercado voluntario de 4 lotes de NAN Alfamino y Alfamino en lata de 400 gramos, por la posible contaminación con cereulida, una toxina que puede provocar náuseas y vómitos.

Lo anterior luego de que se reportara que al menos en 37 países -entre ellos la mayoría de los Estados europeos, así como Australia, Brasil, China y México- se estaba llevando a cabo retiros de lotes de leche de fórmula SMA, BEBA, NAN y Alfamino.

TE PUEDE INTERESAR: Ve Integralia 10 riesgos políticos para México en el 2026

De acuerdo con un comunicado de la compañía, los lotes involucrados en el País son: NAN Alfamino lote 52030017Y2 (fecha de vencimiento 22/07/2027), NAN Alfamino lote 52040017Y1 (fecha de vencimiento 23/07/2027), Alfamino lote 51060017Y2 (fecha de vencimiento 30/04/2027) y Alfamino lote 51070017Y1 (fecha de vencimiento 30/04/2027).

“Este retiro es una medida precautoria debido a la posible presencia de cereulida -una toxina producida por el microorganismo Bacillus cereus- en uno de los ingredientes provenientes de un proveedor que fue utilizado en los lotes implicados”, reiteró Nestlé.

A la fecha, dijo, no han existido reportes confirmados de ninguna enfermedad asociada con el consumo de este producto. No obstante, decidió realizar el retiro voluntario en línea con sus estrictos protocolos de seguridad y calidad.

Nestlé afirmó que todos los demás productos de Nestlé, así como otros lotes de NAN Alfamino y Alfamino no incluidos en este retiro, son seguros para el consumo.

Reforma

Reforma

