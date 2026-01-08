Aumentó el índice de precios para productores un 2.06% en diciembre de 2025: Inegi

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) observan un crecimiento anual de 2.06 por ciento, distinto en 5.39 puntos porcentuales con respecto al INPP anual de 2024, que registró un valor de 7.45 por ciento.

El INPP de diciembre de 2025 tuvo un crecimiento de 0.47 por ciento con respecto a noviembre del mismo año. En comparación con el mismo periodo de 2024, el INPP creció 0.77 por ciento.

El INPP está compuesto por las variaciones de los precios que los productores pagan para producir mercancías. El cambio anual más significativo de diciembre de 2025 se concentró en las actividades terciarias (servicios y comercio) con un 4.09 por ciento de aumento en los precios con respecto a diciembre de 2024.

Los precios para las actividades del sector primario (Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), tuvieron un decrecimiento anual de - 3.78 por ciento, siendo el único sector que registra una cifra negativa en los últimos 3 años.

Para diciembre de 2025, Inegi también detectó un incrementó de precios en las actividades del sector industrial, siendo la construcción la actividad que concentró el mayor cambio al alza con un 3.93 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

Por otro lado, los productos genéricos que más influyeron en el INPP general fue el

“Transporte aéreo de pasajeros” (con una variación mensual de 27.16), Gas natural (variando mensualmente 29.37) y la “Plata afinada” (con un incremento mensual de 24.68 por ciento).

Por el contrario, los productos genéricos que menos influyeron al INPP por sus precios a la baja fueron el petróleo crudo (- 5.49), electricidad industrial en media tensión (- 3.93) y el combustóleo (- 12.07).