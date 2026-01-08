Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero

México
/ 8 enero 2026
    Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero
    A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura. VANGUARDIA

Recientemente, circuló en redes sociales el video de ‘El Bótox’, presunto líder de Los Blancos de Toya, en el que defiende al sector citrícola de la región

A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura.

Luego de que apareciera y dijera un discurso en defensa de los sectores citrícolas de Michoacán, el Fiscal General Carlos Torres Piña anunció que el video ya está siendo investigado.

TE PUEDE INTERESAR: Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa

“Estamos en la propia investigación y revisión de las características del contexto del mensaje que se hace por parte de este personaje y, ya que tengamos más elementos de la grabación de este video, podríamos dar alguna información adicional”, explicó el funcionario.

FISCALÍA OBTIENE ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA ‘EL BÓTOX’

Torres Piña recordó que las órdenes de captura fueron confirmadas desde inicios del mes de noviembre de 2025, contra ‘El Bótox’ y uno de sus compañeros de Los Blancos de Troya, por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo en octubre del mismo año.

“Ya contamos con estas órdenes de aprehensión, más unas más que se tenían con otros antecedentes de Sepúlveda [...]. Y se está trabajando coordinadamente con las diferentes fuerzas federales para lograr con su ubicación”.

Afirmó que las autoridades han realizado intensos operativos en localidades como Buenavista y Apatzingán, “también algunos recorridos sobre las zonas este de estas propias comunidades en el cerro, por decirlo así”.

TE PUEDE INTERESAR: Policía española detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa: confirmó Harfuch

En estos patrullajes se ha registrado la participación de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Marina.

Temas


Asesinatos
Crimen Organizado
Redes sociales

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
La doctrina Trumpan

La doctrina Trumpan
true

¡Amárrenlo! Trump, Venezuela y la amenaza sobre México
Advirtió que hay despachos de abogados que buscan obtener un beneficio económico de las indemnizaciones.

Pide Claudia Sheinbaum agilizar reparación del daño a víctimas del Tren Interoceánico
El inicio de 2026 trae una revisión de gastos para las familias, y las plataformas de streaming se consolidan como un rubro clave con planes y precios distintos en México

Streaming en México 2026: estos son los precios de Netflix, Disney+, Prime Video y más plataformas

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, el pago de enero se basa en la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 8 al 28 de enero, según el Calendario?
Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
Cruz Azul volverá a jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes en el Clausura 2026, donde debutará el martes 13 frente al Atlas.

Cruz Azul regresa al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026