Fiscalía de Michoacán investiga VIDEO reciente de ‘El Bótox’, vinculado a homicidio de líder limonero
Recientemente, circuló en redes sociales el video de ‘El Bótox’, presunto líder de Los Blancos de Toya, en el que defiende al sector citrícola de la región
A través de redes sociales circuló un video protagonizado por César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias ‘El Bótox’ y presunto líder del grupo Los Blancos de Troya, en medio de una búsqueda de autoridades para su captura.
Luego de que apareciera y dijera un discurso en defensa de los sectores citrícolas de Michoacán, el Fiscal General Carlos Torres Piña anunció que el video ya está siendo investigado.
“Estamos en la propia investigación y revisión de las características del contexto del mensaje que se hace por parte de este personaje y, ya que tengamos más elementos de la grabación de este video, podríamos dar alguna información adicional”, explicó el funcionario.
FISCALÍA OBTIENE ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA ‘EL BÓTOX’
Torres Piña recordó que las órdenes de captura fueron confirmadas desde inicios del mes de noviembre de 2025, contra ‘El Bótox’ y uno de sus compañeros de Los Blancos de Troya, por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo en octubre del mismo año.
“Ya contamos con estas órdenes de aprehensión, más unas más que se tenían con otros antecedentes de Sepúlveda [...]. Y se está trabajando coordinadamente con las diferentes fuerzas federales para lograr con su ubicación”.
Afirmó que las autoridades han realizado intensos operativos en localidades como Buenavista y Apatzingán, “también algunos recorridos sobre las zonas este de estas propias comunidades en el cerro, por decirlo así”.
En estos patrullajes se ha registrado la participación de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Marina.