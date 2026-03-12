Neymar vuelve a lesionarse cerca del cumpleaños de su hermana y revive esa curiosa ‘coincidencia’ que persigue su carrera
El delantero brasileño quedó fuera de actividad con el Santos por una molestia muscular en fechas cercanas al cumpleaños de su hermana Rafaella, una situación que se ha repetido durante más de una década
El brasileño Neymar volvió a quedar en el centro de la polémica mundial luego de sufrir una nueva lesión justo en las fechas cercanas al cumpleaños de su hermana Rafaella Santos, una coincidencia que se ha repetido durante varios años y que nuevamente desató comentarios entre aficionados y medios internacionales.
El delantero del Santos fue baja para el partido ante Mirassol debido a una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de la convocatoria, situación que llamó la atención porque ocurrió a pocos días del 11 de marzo, fecha en la que su hermana celebra su cumpleaños.
La coincidencia no es nueva. Desde hace más de una década, el astro brasileño ha estado ausente de partidos oficiales en fechas cercanas a esa celebración familiar, ya sea por lesiones, suspensiones o problemas físicos, lo que incluso ha generado una especie de “meme” entre aficionados del futbol.
De acuerdo con diversos registros, Neymar ha faltado a encuentros en esta misma semana en prácticamente todas las temporadas desde 2015, con diferentes motivos. En algunos años fue suspendido, mientras que en otros quedó fuera por lesiones de distinta gravedad.
La única excepción reciente ocurrió en 2022, cuando sí pudo disputar un partido con el París Saint-Germain durante esas fechas.
La nueva ausencia generó aún más atención debido a que el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, tenía previsto observarlo en el encuentro para evaluar su estado físico de cara a los próximos compromisos del combinado nacional y al proceso rumbo al Mundial de 2026.
Ante las críticas y teorías que circulan en redes sociales, el propio Neymar respondió de forma irónica, señalando que es difícil lidiar con las constantes especulaciones sobre su vida y su estado físico.
El delantero ha insistido en que su prioridad es recuperarse completamente para regresar a las canchas y mantener sus aspiraciones de volver a jugar con Brasil.
Mientras tanto, la curiosa coincidencia vuelve a alimentar el debate en el mundo del futbol, donde cada año aficionados y medios vuelven a señalar el mismo patrón: cuando llega el cumpleaños de su hermana, Neymar suele quedar fuera de actividad.