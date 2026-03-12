Finalissima 2026: Santiago Bernabéu toma ventaja para albergar el Argentina vs España de Messi y Lamine Yamal
El duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa podría disputarse en Madrid luego de que la sede original en Qatar quedara en duda por la situación de seguridad en Medio Oriente
La Finalissima 2026, el duelo intercontinental que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, podría disputarse finalmente en el estadio Santiago Bernabéu, escenario que tomaría protagonismo ante los problemas de seguridad que afectan a la sede original del encuentro.
El partido enfrentará a la Selección Argentina de Lionel Messi con la España liderada por la nueva generación encabezada por Lamine Yamal.
El encuentro está programado para el 27 de marzo de 2026 y originalmente se jugaría en el estadio Lusail de Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente provocó la suspensión de varias actividades deportivas en la región, lo que obligó a UEFA y CONMEBOL a buscar alternativas para garantizar la realización del partido.
El Bernabéu toma ventaja como posible sede
Ante este panorama, la Real Federación Española de Futbol propuso que el compromiso se dispute en el Santiago Bernabéu de Madrid, casa del Real Madrid, una opción que ha ganado fuerza en las negociaciones entre las confederaciones.
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por todos. Desde Argentina consideran que disputar el partido en España rompería el principio de neutralidad del torneo, ya que el equipo europeo tendría la ventaja de jugar prácticamente como local.
El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó incluso su deseo de que el encuentro se dispute en el Estadio Monumental de Buenos Aires, aunque esa opción también enfrenta dificultades logísticas.
Un duelo generacional entre Messi y Yamal
La Finalissima reunirá a dos selecciones campeonas: Argentina, ganadora de la Copa América 2024, y España, campeona de la Eurocopa 2024. El partido promete un choque generacional entre figuras consolidadas como Lionel Messi y talentos emergentes como el español Lamine Yamal.
El duelo será además una prueba de alto nivel para ambas selecciones de cara al Mundial de 2026, por lo que las federaciones continúan negociando para definir en los próximos días la sede definitiva del encuentro.
Si se confirma el cambio, el histórico estadio madrileño podría volver a ser escenario de un partido internacional de gran impacto, reuniendo a dos campeones continentales en uno de los duelos más esperados del calendario futbolístico.