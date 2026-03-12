Finalissima 2026: Santiago Bernabéu toma ventaja para albergar el Argentina vs España de Messi y Lamine Yamal

La Finalissima 2026, el duelo intercontinental que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, podría disputarse finalmente en el estadio Santiago Bernabéu, escenario que tomaría protagonismo ante los problemas de seguridad que afectan a la sede original del encuentro.

El partido enfrentará a la Selección Argentina de Lionel Messi con la España liderada por la nueva generación encabezada por Lamine Yamal.

El encuentro está programado para el 27 de marzo de 2026 y originalmente se jugaría en el estadio Lusail de Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente provocó la suspensión de varias actividades deportivas en la región, lo que obligó a UEFA y CONMEBOL a buscar alternativas para garantizar la realización del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro pierde el liderato de la Tirreno-Adriático tras la cuarta etapa en Italia