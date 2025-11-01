¡¿Por una infidelidad?! Confirman ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole
Periodista español afirmó que el futbolista del Barcelona terminó su relación con la cantante argentina y que la decisión habría sido de mutuo acuerdo
El futbolista español Lamine Yamal, una de las joyas del Barcelona y del futbol europeo, confirmó que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin.
La noticia fue revelada por el periodista Javier Hoyos, quien compartió declaraciones directas del jugador, aclarando que el rompimiento fue amistoso y sin ningún tipo de infidelidad involucrada.
Según las palabras de Yamal, la decisión de separarse fue consensuada: “No estamos juntos ya. No ha sido por ninguna infidelidad.
“Simplemente nos hemos separado”, aparentemente fue lo que habría declarado el jugador al periodista, buscando poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales desde hace varios días.
La pareja había llamado la atención pública por la diferencia de edad y por la exposición mediática que ambos enfrentan en sus respectivas carreras.
YAMAL Y NICKI NICOLE: UNA RELACIÓN MEDIÁTICA
Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron su relación a mediados de 2025. Aunque al principio intentaron mantenerla en privado, finalmente la confirmaron en agosto, cuando el jugador publicó una foto junto a la artista con motivo de su cumpleaños número 25.
Desde entonces, fueron vistos en varios eventos y la cantante incluso acudió a partidos del Barcelona para apoyarlo desde las gradas.
Sin embargo, hace algunas semanas los seguidores de ambos notaron que habían eliminado las fotografías conjuntas de sus redes sociales, alimentando las especulaciones sobre una posible ruptura.
El propio Yamal explicó que la decisión de terminar su relación se dio antes de los rumores sobre un viaje a Milán que muchos interpretaron como una traición, algo que él negó categóricamente.