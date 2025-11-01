¡¿Por una infidelidad?! Confirman ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

El futbolista español Lamine Yamal, una de las joyas del Barcelona y del futbol europeo, confirmó que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin.

La noticia fue revelada por el periodista Javier Hoyos, quien compartió declaraciones directas del jugador, aclarando que el rompimiento fue amistoso y sin ningún tipo de infidelidad involucrada.

Según las palabras de Yamal, la decisión de separarse fue consensuada: “No estamos juntos ya. No ha sido por ninguna infidelidad.

“Simplemente nos hemos separado”, aparentemente fue lo que habría declarado el jugador al periodista, buscando poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales desde hace varios días.