Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&amp;T y Telcel

Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. La disposición oficial establece que cualquier persona que contrate una nueva línea celular, sin importar la compañía, deberá asociarla a su identificación oficial con fotografía y a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

La medida forma parte de un esquema de control administrativo y verificación de identidad, el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que busca fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas relacionadas con delitos de alto impacto, como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual.

Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

El registro será obligatorio tanto para personas físicas como morales. En el caso de empresas o líneas corporativas, además de la CURP del representante, se solicitará el RFC, con el fin de identificar plenamente al responsable del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado 8 de diciembre, los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que traerá cambios sobre las líneas y servicios para los usuarios.

PASO A PASO PARA REGISTRAR MI LÍNEA TELEFÓNICA

El registro obligatorio de líneas móviles deberá realizarse de manera individual por cada usuario y podrá hacerse tanto de forma presencial como en línea, dependiendo de la modalidad que elija el titular de la línea.

Paso 1. Reúne tus documentos: Antes de iniciar el trámite, asegúrate de contar con una identificación oficial vigente con fotografía. Son válidos la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP biométrica. En el caso de personas extranjeras, el registro solo podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Paso 2. Verifica tu CURP: Es indispensable proporcionar tu Clave Única de Registro de Población. Si no la conoces o deseas confirmarla, puedes consultarla previamente en el portal oficial del Gobierno de México.

Paso 3. Elige la modalidad de registro: Puedes registrar tu línea en cualquiera de estas dos opciones:

- Modalidad presencial: acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica en el país.

- Modalidad remota: realizando el trámite en línea a través de los canales habilitados por tu operador.

1.- Telcel;

2.- AT&T;

3.- Movistar.

Paso 4. Proporciona tus datos personales: Durante el registro deberás ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu identificación oficial, así como tu CURP. Estos datos quedarán vinculados a la línea telefónica.

Paso 5. Realiza la validación de identidad (solo en modalidad remota): Si eliges el registro en línea, el sistema solicitará una prueba de vida mediante una selfie. Este paso permite autenticar tu identidad y validar el documento presentado.

Paso 6. Confirma el registro: Una vez validada la información, tu línea quedará registrada. En modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.

Paso 7. Consulta líneas asociadas a tu CURP: A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un portal oficial para verificar si existen líneas registradas con tu CURP o, en el caso de personas morales, con RFC.

FECHAS LÍMITE

El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido.

En caso de que una persona detecte una línea registrada con su CURP que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, si procede, la desvinculación de sus datos.

¿ME SUSPENDERÁN LA LÍNEA SI NO REGISTRO MI CELULAR?

La respuesta es clara: sí. Las autoridades federales confirmaron que la consecuencia directa para quienes no realicen el registro será la suspensión del servicio telefónico, una vez que concluya el plazo que se establecerá oficialmente.

Aunque el PANAUT entra en vigor en enero de 2026, todavía no se ha dado a conocer la fecha límite exacta para cumplir con el trámite antes de que comiencen las suspensiones definitivas. No obstante, se anticipa que habrá un periodo de gracia para que los usuarios realicen el proceso.

El gobierno federal ha reiterado que este padrón no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar una base de datos confiable que permita combatir delitos cometidos desde líneas anónimas o registradas con datos falsos.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS?

De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen.

Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito.

En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país.

Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo.

”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.

PRIVACIDAD, DUDAS Y RECOMENDACIONES

La implementación del PANAUT ha generado inquietudes relacionadas con la protección de datos personales, la capacidad técnica de las empresas de telefonía y la posibilidad de errores que afecten a líneas legítimas. Ante ello, el gobierno aseguró que la información contará con protocolos de seguridad y será utilizada exclusivamente con fines legales.

Contrario a las numerosas especulaciones que circulan en redes sociales, los datos personales de cada usuario quedarán resguardados por las empresas de telefonía celular, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; por ello el Gobierno de México ni cualquier otra entidad tendrá acceso a ello.

Las compañías de telefonía ya trabajan en el desarrollo de plataformas digitales para facilitar el registro, y una vez que el proceso inicie formalmente, los usuarios serán notificados de forma individual.

Por disposición oficial únicamente se podrán vincular un máximo de 10 líneas por usuario. Además, durante el proceso, las personas contarán solamente con tres intentos para concluirlo de forma correcta. Por otro lado, los nuevos usuarios de líneas telefónicas tendrán un plazo de 30 días después de la activación para vincular la línea.

Sí será posible vincular líneas para menores de edad utilizando la identificación de su madre, padre o tutor responsable. Finalmente, los usuarios tienen hasta el próximo 29 de junio de 2026 para realizar la vinculación, ya que a partir del 30 de junio las líneas no registradas se suspenderán. La desvinculación de una línea podrá realizarse a partir del 6 de febrero de 2026.

Las autoridades recomiendan verificar que la CURP esté actualizada, tener a la mano la identificación oficial y atender oportunamente los avisos del operador para evitar contratiempos.