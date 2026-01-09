Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

El periodista Carlos Castro, quien se dedicaba a cubrir temas de seguridad, fue asesinado a balazos la noche del jueves 8 de enero de 2026 mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz. El ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas y generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con información difundida por medios locales, sujetos armados ingresaron al negocio familiar TrogueBirria, propiedad de los padres del comunicador, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones. Los agresores abrieron fuego de manera directa, provocando la muerte del periodista en el sitio. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con estos hechos. TE PUEDE INTERESAR: Liberan al periodista mexicano Julián Mazoy tras 17 horas retenido e incomunicado en Venezuela

QUIÉN FUE EL PERIODISTA CARLOS CASTRO Carlos Castro tenía 26 años de edad y se desempeñaba como director del portal digital Código Norte Veracruz. A lo largo de su carrera periodística colaboró en distintos medios de comunicación, entre ellos Vanguardia, Noreste, La Opinión de Poza Rica y Enfoque. Al momento del ataque, Castro se encontraba administrando el restaurante junto a su familia. Tras el homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. CARLOS CASTRO HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS ANTES DE SER ASESINADO Compañeros del periodista señalaron que Carlos Castro había recibido amenazas con anterioridad derivadas de su labor informativa. En 2024, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección ante estos antecedentes. De acuerdo con versiones del gremio periodístico, dichas medidas habrían sido retiradas meses antes del homicidio. Las amenazas obligaron al comunicador a abandonar de manera temporal la ciudad de Poza Rica en ese periodo.