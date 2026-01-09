¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite

La Clave Única de Registro de Población Biométrica (CURP) es una evolución del documento tradicional que incorpora datos biométricos únicos de cada persona. Su implementación busca modernizar los sistemas de identificación y hacer más seguros los trámites oficiales.

Desde su anuncio, el interés ha crecido debido a que la CURP es indispensable para gestiones educativas, laborales, de salud y financieras. Al vincularse con rasgos físicos irrepetibles, se reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT

Aunque el registro comenzó con módulos piloto en 2025, en 2026 el trámite ya está disponible en oficinas del Registro Civil en todo el país, bajo lineamientos del Registro Nacional de Población (Renapo).

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN 2026

El trámite es presencial y se realiza en los módulos del Registro Civil habilitados en cada estado. Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Para conocer las ubicaciones exactas, se debe consultar el portal oficial del Registro Civil estatal correspondiente. En entidades como la Ciudad de México, también es posible agendar cita en línea a través de la plataforma de Renapo.