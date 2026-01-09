¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite

    La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad. VANGUARDIA/ARCHIVO

La CURP Biométrica ya se tramita en 2026. Conoce dónde hacer el registro, qué documentos llevar, cómo es el proceso y si es obligatorio en México

La Clave Única de Registro de Población Biométrica (CURP) es una evolución del documento tradicional que incorpora datos biométricos únicos de cada persona. Su implementación busca modernizar los sistemas de identificación y hacer más seguros los trámites oficiales.

Desde su anuncio, el interés ha crecido debido a que la CURP es indispensable para gestiones educativas, laborales, de salud y financieras. Al vincularse con rasgos físicos irrepetibles, se reduce significativamente el riesgo de suplantación de identidad.

Aunque el registro comenzó con módulos piloto en 2025, en 2026 el trámite ya está disponible en oficinas del Registro Civil en todo el país, bajo lineamientos del Registro Nacional de Población (Renapo).

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN 2026

El trámite es presencial y se realiza en los módulos del Registro Civil habilitados en cada estado. Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Para conocer las ubicaciones exactas, se debe consultar el portal oficial del Registro Civil estatal correspondiente. En entidades como la Ciudad de México, también es posible agendar cita en línea a través de la plataforma de Renapo.

Esta modalidad busca sustituir gradualmente el formato en papel por una identificación digital de alta seguridad, compatible con procesos gubernamentales y tecnológicos futuros.

CÓMO ES EL TRÁMITE Y QUÉ DOCUMENTOS LLEVAR

Durante el registro, personal capacitado realiza la captura de los siguientes datos biométricos:

· Las diez huellas dactilares

· Escaneo de iris· Fotografía facial· Firma digital

Para completar el proceso, únicamente se solicita:

· Identificación oficial vigente

· CURP· Acta de nacimiento

El procedimiento es rápido y no requiere intermediarios. En algunos estados, se recomienda hacer cita previa para reducir tiempos de espera.

PARA QUÉ SERVIRÁ Y SI ES OBLIGATORIA

De acuerdo con autoridades federales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, la CURP Biométrica permitirá agilizar trámites, mejorar la validación de identidad y fortalecer la seguridad ante fraudes.

Sin embargo, aunque la CURP es obligatoria, el registro de datos biométricos no lo es. El Artículo 91 Bis del DOF establece que la integración biométrica se hará solo con el consentimiento del titular.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA CURP BIOMÉTRICA

· México se suma a países que usan biometría para identidad civil

· El escaneo de iris es uno de los métodos más precisos del mundo

· La CURP Biométrica facilitará trámites sin documentos físicos en el futuro

