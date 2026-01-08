De ‘Friends’ a ‘Juego de Tronos’: series que marcaron una era en el entretenimiento

Si algo ha demostrado el streaming, sin importar la plataforma, es que los clásicos siempre lo serán y seguirán siendo relevantes para el público. Aunque quizá ya no ocupen el primer lugar en los rankings, permanecen entre los favoritos de las audiencias. Por ello, en VMÁS te enlistamos algunas de las series que causaron impacto tanto durante su transmisión como con el cierre de su historia, al punto de que el público sigue pidiendo secuelas, retransmisiones o las mantiene vigentes a través de memes y referencias culturales.

‘FRIENDS’ Friends es una de las series de televisión más influyentes en la historia del entretenimiento. Estrenada en 1994 y emitida durante diez temporadas, redefinió la comedia de situación al centrarse en la amistad, la vida adulta y los vínculos emocionales desde una perspectiva cercana y cotidiana. Su humor, basado en diálogos ágiles y situaciones reconocibles, logró conectar con varias generaciones y convirtió a la serie en un referente cultural que sigue vigente décadas después de su final. La historia gira en torno a seis amigos —Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Phoebe Buffay— interpretados por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow. La química entre los protagonistas fue clave para el éxito de la serie y los consolidó como algunas de las figuras más reconocidas de la televisión en las décadas de los noventa y los dos mil. Friends rompió récords de audiencia y reconocimiento. El episodio final, emitido en 2004, fue visto por más de 50 millones de personas en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los finales más vistos de la historia televisiva. A lo largo de su trayectoria obtuvo múltiples premios, incluidos Emmy y Globos de Oro, además de impulsar salarios históricos para sus protagonistas, quienes llegaron a ganar un millón de dólares por episodio. Su éxito continuó en la era del streaming y actualmente puede verse en HBO Max.

‘GAME OF THRONES’ Titulada en español Juego de Tronos, es considerada una de las series más ambiciosas en la historia de la televisión. Fue estrenada en 2011 por HBO y, basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin, revolucionó el género de fantasía al llevarlo a un nivel cinematográfico en la pantalla chica. La historia contó con un extenso elenco encabezado por Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) y Sophie Turner (Sansa Stark), entre muchos otros. En términos de logros, Juego de Tronos rompió numerosos récords de audiencia y reconocimiento. Se convirtió en la serie más premiada en la historia de los premios Emmy, con 59 galardones, y su episodio final, emitido en 2019, fue visto por más de 19 millones de espectadores en Estados Unidos. Su éxito dio origen a un vasto universo televisivo con series derivadas como House of the Dragon y Un Caballero de los Siete Reinos. Actualmente, sus temporadas sólo pueden verse en HBO Max.

‘BREAKING BAD’ Creada por Vince Gilligan y estrenada en 2008, la producción de AMC revolucionó el drama televisivo al retratar la transformación moral de un hombre común en un antihéroe complejo y perturbador a lo largo de cinco temporadas. Fue protagonizada por Bryan Cranston como Walter White y Aaron Paul en el papel de Jesse Pinkman, acompañados por Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brandt y Bob Odenkirk, quien más tarde encabezaría el exitoso spin-off Better Call Saul. Breaking Bad rompió récords de audiencia en su temporada final, obtuvo 16 premios Emmy —incluidos múltiples galardones para Cranston y Paul— y logró una calificación histórica de 10/10 en IMDb para su episodio final. La serie puede verse exclusivamente en Netflix.