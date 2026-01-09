Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos

La secretaria de la Mujer en Coahuila, Mayra Valdés González, informó que al cierre de 2025 en la entidad se registró casi una visita diaria a los centros de atención contra la violencia por parte de mujeres que denunciaron haber sido agredidas por sus hijos o nietos. La funcionaria señaló que la violencia que padecen las mujeres en Coahuila no proviene únicamente del ámbito de la pareja, sino también de otros integrantes del núcleo familiar directo. TE PUEDE INTERESAR: FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, al término de 2025 se documentaron 356 casos de mujeres que acudieron a los Centros de Empoderamiento y a los Centros Libres para la Mujer, tras reportar haber sido violentadas por sus hijos o nietos. Según los registros oficiales, en al menos el 70 por ciento de los casos la violencia identificada fue de tipo psicológico, mientras que en el resto se trató de violencia física, aunque sin que ésta fuera clasificada como delito.

Valdés González precisó que, a nivel estatal, la mayor atención de estos casos se concentró en municipios como Saltillo, Torreón y Acuña; no obstante, también se registraron incidencias, en menor número, en Piedras Negras, Frontera y Matamoros. La secretaria advirtió que estas cifras sólo reflejan a las mujeres que acuden a las instituciones, ya que existen casos que no habían sido previamente detectados por las autoridades. Como ejemplo, citó el homicidio reciente de una mujer de 68 años en la colonia Conquistadores de Saltillo, presuntamente a manos de su hijo, quien no contaba con antecedentes de atención institucional. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere sexagenaria a manos de su hijo en la colonia Conquistadores En ese contexto, recordó que el último caso similar ocurrido en Coahuila se registró en Acuña en julio de 2024, cuando una mujer identificada como Blanca Esthela, también de 68 años, falleció en un hospital del IMSS tras ser agredida por uno de sus nietos. “Hago un llamado a las familias para que, si detectan algún caso de violencia, acudan a las instancias correspondientes y busquen atención profesional y especializada, a fin de evitar consecuencias tan fatídicas como la pérdida de una vida”, expresó.