¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum

Este fin de semana se conocerá la primera canción que marcará el inicio de una nueva era musical para Bruno Mars. Más que un simple regreso, el proyecto representa un reto superado para el cantante, tras los rumores sobre una crisis financiera, y el inicio de una nueva gira mundial titulada ‘The Romantic Tour’, que arrancará en abril. La gira acompañará el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio como solista, el cual llevará el mismo nombre. “Mi álbum está terminado”, escribió Mars el pasado 5 de enero, para después confirmar que el lanzamiento oficial será el próximo 27 de febrero y que el viernes 9 de enero estrenará el primer sencillo.

¿QUÉ PASÓ CON BRUNO MARS? En marzo de 2024 comenzaron a circular rumores sobre supuestos problemas económicos del cantante de origen hawaiano, presuntamente relacionados con una adicción a las apuestas. No obstante, la empresa vinculada a la supuesta deuda salió a desmentir dichas versiones. A finales de ese mismo año, Bruno Mars volvió a colocarse en el centro de la escena musical al colaborar en temas como Die With a Smile, junto a Lady Gaga, canción con la que ganó un Grammy a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo. También destacó su éxito APT., junto a Rosé de Blackpink, tema por el que actualmente se encuentra nominado a un nuevo premio de la Academia de Grabación para la ceremonia del próximo 2 de febrero.

¿BRUNO MARS EN MÉXICO EN 2026? Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su regreso a México, existen especulaciones al respecto, ya que el cantante se presentó recientemente en el Estadio GNP Seguros como el artista encargado de inaugurar el recinto, con tres fechas totalmente agotadas en agosto de 2024. De acuerdo con el propio Mars, The Romantic Tour iniciará el próximo 10 de abril en Las Vegas y recorrerá cerca de 40 fechas en Norteamérica, Europa y el Reino Unido, con presentaciones en recintos emblemáticos como el Wembley Stadium de Londres, el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Rogers Centre de Toronto.