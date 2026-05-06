PSG vs Arsenal: Fecha, horario y cómo ver la Final de la Champions League 2026

El escenario por la “Orejona” quedó definido: Paris Saint-Germain y Arsenal disputarán la Final de la UEFA Champions League 2025-2026, en un cruce que reúne al vigente campeón de Europa contra un club inglés que volverá al partido decisivo dos décadas después de su intento más cercano por conquistar el torneo. El PSG selló su pase tras eliminar al Bayern Múnich en una de las semifinales más dramáticas de la temporada. Luego del 5-4 conseguido en la Ida, el conjunto parisino resistió en Alemania y avanzó con marcador global de 6-5, resultado que lo instaló nuevamente en la Final, donde ahora tendrá la oportunidad de defender la corona conquistada en 2025.

El equipo francés llega con una etiqueta pesada: la de campeón vigente. La campaña anterior, el PSG levantó su primera Champions League al golear 5-0 al Inter de Milán en la Final disputada en Múnich, por lo que en Budapest buscará convertirse en bicampeón continental y confirmar el proyecto que, por años, persiguió este objetivo como prioridad absoluta.

Arsenal vuelve a la Final tras 20 años Del otro lado estará el Arsenal, que eliminó al Atlético de Madrid con global de 2-1. El equipo de Mikel Arteta ganó 1-0 la Vuelta en el Emirates Stadium, con gol de Bukayo Saka, y aseguró su segunda Final de Champions League en la historia del club. Para los Gunners, esta será una nueva oportunidad de ganar por primera vez la Champions. El momento en que más cerca estuvieron fue en la temporada 2005-2006, cuando llegaron a la Final de París, pero cayeron 2-1 ante el Barcelona, en un partido marcado por la expulsión temprana de Jens Lehmann y la remontada blaugrana en los minutos finales. ¿PSG y Arsenal ya se enfrentaron en instancias finales? Aunque PSG y Arsenal no han disputado una Final de Champions League entre sí, sí registran un antecedente importante en una instancia decisiva europea.

En la Recopa de Europa 1993-1994 se midieron en Semifinales: empataron 1-1 en París y Arsenal ganó 1-0 en Londres, para avanzar con global de 2-1. Después, los ingleses vencieron al Parma en la Final y conquistaron aquel título continental. Ese antecedente le agrega un matiz histórico al duelo de Budapest: Arsenal ya dejó fuera al PSG en una antesala europea, pero ahora el contexto será distinto, con el club francés como campeón defensor y los londinenses con la urgencia de saldar una deuda histórica en la Champions League. ¿Cuándo y dónde será la Final de la Champions League 2026? La Final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugará el sábado 30 de mayo de 2026 en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría. En México, el duelo está programado para las 10 de la mañana.

La transmisión para México estará disponible a través de la cobertura de la Champions League en Max/HBO Max y TNT Sports, plataformas que han llevado los partidos del torneo en el país durante la temporada 2025-2026.

Publicidad