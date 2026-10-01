UEFA confirma que recibió documentos del Real Madrid por el caso Negreira; Barcelona responde

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Fútbol Internacional
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    UEFA confirma que recibió documentos del Real Madrid por el caso Negreira; Barcelona responde
    La UEFA confirmó que sus inspectores analizarán la documentación enviada por el Real Madrid sobre el caso Negreira dentro del expediente existente. FOTO: ESPECIAL

El organismo europeo incorporará el material enviado por el club blanco a una investigación que sigue abierta desde 2023; el Barça niega que exista un nuevo expediente

El caso Negreira volvió a escalar este jueves después de que la UEFA confirmara que recibió una “cantidad considerable de documentos” enviados por el Real Madrid sobre la investigación abierta en torno al FC Barcelona y los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

El organismo europeo informó que la documentación ya está en poder de sus inspectores de Ética y Disciplina, quienes la evaluarán dentro del análisis en curso.

UEFA no anunció una nueva investigación ni una sanción contra el Barcelona, sino que incorporará el material del club blanco al expediente existente.

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Real Madrid había comunicado desde el 17 de junio que entregó un escrito a los órganos disciplinarios de UEFA con lo que considera “evidencias relevantes” sobre los pagos investigados.

Tras la confirmación, el club blanco pidió que el procedimiento avance “con la máxima celeridad” hasta su conclusión.

La respuesta del Barcelona llegó horas después. En un comunicado oficial, el club catalán negó que UEFA haya abierto o reactivado un expediente.

Su postura es que el procedimiento iniciado en 2023 nunca fue cerrado y que los documentos enviados por el Real Madrid serán estudiados dentro de esa investigación.

El Barça también señaló que, hasta este 1 de octubre, no ha recibido nuevos requerimientos de los investigadores ni se le ha trasladado formalmente la denuncia del Real Madrid.

Añadió que responderá cuando corresponda y que desde el inicio del proceso ha seguido obteniendo la licencia UEFA y participando en competiciones europeas.

El caso gira alrededor de los pagos realizados por el Barcelona a sociedades vinculadas a Negreira cuando este ocupaba la vicepresidencia del CTA.

La Fiscalía española sostiene que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, mientras que la entidad azulgrana ha defendido que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

Por ahora, UEFA no ha adelantado conclusiones ni medidas disciplinarias.

El siguiente paso será analizar la documentación aportada por el Real Madrid dentro de un expediente abierto y sujeto también a lo que determine el procedimiento penal en España.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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