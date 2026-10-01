Caso Manchester City escala: Etihad evalúa demandar a la Premier y jugadores preparan reclamos

El caso del Manchester City por las infracciones financieras de la Premier League abrió este jueves un nuevo capítulo. Etihad Airways confirmó que analiza emprender acciones legales contra la competición inglesa, mientras futbolistas y representantes de equipos rivales ya consultan abogados por reclamaciones económicas. La reacción de Etihad llega después de que una comisión independiente concluyera que el City incurrió en graves irregularidades financieras entre 2009/10 y 2017/18.

Según la Premier League, el club utilizó contratos comerciales considerados “simulados” para inflar ingresos y reducir costos dentro de un esquema que habría distorsionado sus cuentas por más de 900 millones de libras. La aerolínea, patrocinador principal del Manchester City desde 2009, rechazó cualquier insinuación de haber participado en acuerdos comerciales impropios. En un comunicado aseguró que nunca fue consultada por la Premier durante el proceso y sostuvo que la publicación de las conclusiones perjudicó su reputación. Etihad adelantó que buscará asesoría legal para estudiar las vías disponibles y proteger sus intereses.

El conflicto ya no se limita al club y la Liga. Sky Sports informó este 1 de octubre que jugadores y agentes de otros equipos han contactado despachos legales para analizar posibles demandas por pérdida de ingresos. Los reclamos se relacionarían con bonos no cobrados por títulos de Premier League o clasificaciones a competiciones europeas durante el periodo investigado. Así, no son futbolistas del City quienes estarían buscando “blindarse”, sino jugadores rivales que estudian si existe base jurídica para reclamar compensaciones si el fallo se mantiene tras la apelación. Varios clubes de la Premier también solicitaron asesoría para explorar acciones por daños económicos.

Manchester City mantiene su postura de negar cualquier conducta indebida y tiene hasta este viernes 2 de octubre para presentar su apelación. La sanción aún no ha sido determinada: la Premier explicó que se resolverá en una audiencia posterior y que la comisión puede imponer multas, deducciones de puntos u otras medidas deportivas. El City enfrenta así una batalla en varios frentes. A su apelación se suman la posible ofensiva legal de Etihad y eventuales reclamaciones de clubes y futbolistas. El desenlace no sólo definirá el castigo deportivo, sino también el alcance financiero y judicial de uno de los casos más trascendentes de la historia reciente de la Premier League.