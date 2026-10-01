Canelo Álvarez confirma que quiere retirarse en el Estadio Azteca... ¿cuándo será su última pelea?

La declaración ocurrió durante una entrevista con ESPN, donde el cuatro veces campeón mundial explicó que incluso ya tuvo contacto con Emilio Azcárraga para analizar la posibilidad de realizar una función en el inmueble.

Saúl Canelo Álvarez comenzó a hablar abiertamente sobre el final de su carrera profesional. El boxeador tapatío reveló que quiere disputar su última pelea en México y que ya visualiza ese momento en el Estadio Azteca , actualmente conocido como Estadio Banorte.

“Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca”, declaró Canelo. El pugilista también contó que ambos sostuvieron una reunión por Zoom para hablar sobre la posibilidad de organizar una pelea en el futuro.

La idea tomó fuerza después de que Álvarez acudiera como aficionado al estadio durante el Mundial 2026 para apoyar a la Selección Mexicana. Según explicó, la experiencia le permitió conocer desde las tribunas la atmósfera del histórico escenario.

CUÁNTAS PELEAS LE QUEDAN A CANELO ANTES DEL RETIRO

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el retiro de Canelo Álvarez, el propio boxeador ya estableció una cantidad aproximada de combates que considera suficientes para cerrar su trayectoria.

“Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo”, explicó el mexicano.

Canelo también señaló que físicamente todavía se siente en condiciones para continuar. Sin embargo, reconoció que existen otros objetivos fuera del cuadrilátero y que su carrera le ha permitido alcanzar más de lo que imaginaba cuando comenzó.

Por ahora, cualquier cálculo sobre el año de su última pelea sería únicamente una proyección. Si mantiene un ritmo cercano a dos combates por año y efectivamente realiza cuatro o cinco más, el cierre podría ubicarse aproximadamente entre 2028 y 2029. Esa ventana no ha sido confirmada por el pugilista.

EL ESTADIO AZTECA Y EL RECUERDO DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ

La intención de Canelo de despedirse en este inmueble también tiene un antecedente importante en la historia del boxeo mexicano. En 1993, Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen en el entonces Estadio Azteca ante una multitud superior a las 130 mil personas.

Chávez ganó aquella pelea por nocaut técnico en el quinto asalto y convirtió el escenario en uno de los lugares emblemáticos para el boxeo nacional. Ahora, décadas después, Canelo contempla utilizar el mismo recinto para cerrar su propia trayectoria.

El estadio, que actualmente lleva el nombre de Estadio Banorte, forma parte de los planes que el campeón mexicano ha comenzado a explorar. Sin embargo, todavía no existe una fecha, rival ni cartelera definida para esa posible despedida.

PRIMERO VIENE CANELO VS CHRISTIAN MBILLI

Antes de pensar en su última función, Canelo todavía tiene compromisos deportivos por delante. Su próximo combate será contra Christian Mbilli, campeón mundial supermediano del CMB, el 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

La pelea estaba contemplada originalmente para septiembre, pero fue aplazada y finalmente quedó programada para Halloween. El Consejo Mundial de Boxeo confirmó la nueva fecha y la sede del enfrentamiento.

Mbilli llega con un récord de 29 victorias, 24 de ellas por nocaut, y será el rival que marque el regreso de Álvarez al ring después de su última presentación en septiembre de 2025.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL RETIRO DE CANELO

· Canelo Álvarez quiere que su última pelea sea en México.

· El boxeador ya habló con Emilio Azcárraga sobre la posibilidad de realizar una función en el estadio.

· Canelo calcula que le quedan cuatro o cinco peleas antes de retirarse.

· El Estadio Azteca actualmente es conocido como Estadio Banorte.

· Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen en el inmueble en 1993 ante más de 130 mil aficionados.