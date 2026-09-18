América vs Chivas: historial, estadísticas y dónde ver el Clásico Nacional del Apertura 2026

El Guadalajara llega con una ligera ventaja en la tabla. Los dirigidos por Gabriel Milito suman 17 puntos después de ocho jornadas y vienen de imponerse 3-0 a Pumas, resultado que los colocó en la parte alta de la competencia.

El Clásico Nacional vuelve a ocupar el centro de la Jornada 9 del Apertura 2026. América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, en un partido que además de poner frente a frente a dos de las aficiones más numerosas del país, tendrá como ingrediente la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

América, en tanto, acumula 16 unidades y aparece en la tercera posición. Las Águilas llegan después de un partido de siete goles ante Cruz Azul, que terminó con derrota de 4-3 para el conjunto azulcrema.

La diferencia de un punto entre ambos equipos agrega otro elemento a un enfrentamiento que, por sus antecedentes, suele tener una lectura propia más allá de la clasificación.

En la Liga MX, América y Chivas han disputado 195 partidos. El balance favorece ligeramente al cuadro capitalino, que registra 69 victorias, por 65 del Guadalajara, además de 61 empates.

Si se consideran las distintas competencias oficiales y los encuentros amistosos, el historial se extiende todavía más. El registro presentado para el Clásico Nacional alcanza 264 partidos, con 99 triunfos del América, 83 empates y 82 victorias de Chivas.

La rivalidad también ha tenido capítulos en distintas competencias. En fase regular de la Liga MX se han registrado 165 enfrentamientos, mientras que en liguilla se han encontrado en 30 ocasiones. América tiene ventaja en las series de fase final, con 17 triunfos por siete del Guadalajara y seis empates.

También se han enfrentado en Copa México, Campeón de Campeones, Concachampions, Pre Libertadores, InterLiga y Copa Libertadores. En esta última competencia, por ejemplo, los dos encuentros registrados terminaron con victorias americanistas.

Ahora, los antecedentes quedarán de lado durante 90 minutos. Chivas buscará conservar su posición entre los primeros puestos, mientras que América intentará recuperar terreno después de la derrota ante Cruz Azul.