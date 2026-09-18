$!Millie Bobby Brown adopta a su segundo hijo a los 22 años, junto a Jake Bongiovi

La noticia comenzó a circular el jueves 17 de septiembre de 2026, luego de que la revista People reportara, citando a una fuente cercana a la pareja, que habían recibido a su segundo hijo mediante adopción. Horas después, Brown y Bongiovi compartieron una fotografía familiar que confirmó públicamente la llegada del nuevo integrante.

La joven actriz Millie Bobby Brown y su esposo, Jake Bongiovi , se convirtieron nuevamente en padres mediante un proceso de adopción. La actriz británica, conocida mundialmente por interpretar a Eleven en Stranger Things , tiene 22 años y ahora forma una familia de cuatro integrantes.

En la imagen aparecen las manos de los integrantes de la familia y la del bebé. Brown acompañó la publicación con un mensaje breve: “Hi little guy!” . Posteriormente, medios internacionales reportaron que se trata de un niño.

LA PAREJA YA HABÍA ADOPTADO A SU PRIMERA HIJA

El nuevo integrante se suma a la primera hija de Brown y Bongiovi, cuya adopción fue anunciada por la pareja en agosto de 2025. En aquella ocasión, los actores también decidieron mantener en privado detalles como el nombre y otros aspectos relacionados con la menor.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de emprender este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, escribió la pareja en aquella publicación.

Con la llegada del segundo hijo, la familia vuelve a crecer poco más de un año después de haber dado la bienvenida a su primera hija. Tanto Brown como Bongiovi han mantenido una postura reservada sobre la identidad y vida privada de sus hijos.

La pareja se casó en 2024, después de comenzar su relación cuando ambos eran jóvenes. Bongiovi, de 24 años, es hijo del músico estadounidense Jon Bon Jovi, mientras que Brown alcanzó fama internacional desde adolescente gracias a Stranger Things.

MILLIE BOBBY BROWN HABÍA HABLADO SOBRE LA ADOPCIÓN

La decisión de adoptar no es nueva para Brown. En junio de 2026, durante una entrevista en el podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, la actriz explicó que la adopción había formado parte de sus deseos desde que era niña.

De acuerdo con declaraciones retomadas por medios internacionales, Brown contó que desde pequeña imaginaba que sus muñecas eran adoptadas. También había hablado de su intención de formar una familia numerosa y de la importancia que tiene para ella la adopción.

La actriz también ha hablado de la maternidad en entrevistas anteriores. En una conversación con British Vogue, describió esta etapa como una experiencia llena de momentos cotidianos y destacó la participación de Bongiovi en la crianza.

“Es 50-50 en todo”, explicó Brown al hablar sobre la manera en que ambos comparten las responsabilidades familiares.

La pareja no ha revelado públicamente el nombre del nuevo bebé ni detalles sobre su edad o las circunstancias específicas del proceso de adopción. Esa reserva también ha acompañado la crianza de su primera hija.

UN VIDEO EN ITALIA HABÍA DADO UNA PISTA

Días antes del anuncio oficial, Brown publicó en Instagram un video de un viaje familiar por los Dolomitas, en Italia. En las imágenes aparecía la actriz cargando a su hija, mientras Bongiovi caminaba junto a ella con un portabebés.

La presencia del portabebés generó especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que la familia hubiera crecido nuevamente. En ese momento, la pareja no ofreció una explicación pública sobre las imágenes.

Después de que People reportara la adopción, Brown y Bongiovi finalmente mostraron una primera imagen del nuevo integrante. La publicación evitó revelar detalles adicionales y se concentró en una fotografía de las manos de la familia.

La llegada del bebé ocurre mientras Brown continúa con su carrera como actriz. La intérprete de Eleven se convirtió en una de las figuras juveniles más reconocidas de Netflix gracias a Stranger Things y también ha participado en proyectos como Enola Holmes.