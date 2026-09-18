Santiago Sandoval, convocado al Tri por Rafael Márquez; así reaccionó el jugador de Chivas

La noticia de que Santiago Sandoval había sido convocado por primera vez a la Selección Mexicana no llegó acompañada de una celebración preparada frente a cámaras. Para el futbolista de 19 años, el momento fue más íntimo: al enterarse de que Rafael Márquez lo había incluido en su primera convocatoria como entrenador nacional, el jugador de Chivas rompió en llanto mientras estaba rodeado por su familia. La reacción quedó registrada en un video que compartió Camila Sandoval, hermana del futbolista, en redes sociales. En las imágenes aparece Santiago visiblemente emocionado, mientras se seca las lágrimas y recibe el abrazo y las felicitaciones de sus seres queridos.

La familia había preparado una pequeña celebración para recibir la noticia. El espacio fue decorado con globos en los colores de la Selección Mexicana, fotografías del atacante y distintos mensajes relacionados con el llamado al Tricolor. La música y la presencia de personas cercanas completaron el festejo. Más allá de la convocatoria, el momento reflejó lo que representa para Sandoval llegar al combinado mayor después de su recorrido por las categorías juveniles de México.

Camila dedicó también unas palabras a su hermano a través de Instagram, donde destacó el camino que ha seguido para alcanzar esta oportunidad: “Más que merecido hermano, has trabajado para llegar hasta acá. Qué orgullosa estoy de ti, disfrútalo muchísimo, te amo”. El llamado ocurre mientras Sandoval comienza a ganar espacio con el primer equipo de Chivas. En el Apertura 2026 suma tres goles en cinco partidos y alrededor de 305 minutos disputados, con cuatro apariciones como titular. Su rendimiento con el Guadalajara terminó por abrirle la puerta de la Selección Mexicana Mayor, en una convocatoria que marca el inicio del proceso de Rafael Márquez rumbo al Mundial de 2030. Sandoval deberá incorporarse al Tricolor después de disputar con Chivas el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 ante el América. Junto con él fueron considerados otros jugadores del Guadalajara, entre ellos Diego Campillo, Luis Romo y Hugo Camberos. Para el joven atacante, sin embargo, el primer capítulo de esta nueva etapa comenzó lejos de una cancha. Fue en casa, frente a su familia, con lágrimas y abrazos después de conocer una noticia que llevaba consigo el resultado de años de formación dentro del futbol mexicano. Ahora tendrá la oportunidad de trasladar esa emoción al trabajo con la Selección y buscar sus primeros minutos con el representativo absoluto.