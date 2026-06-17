André Jardine es nuevo DT del Shabab Al-Ahli tras salir del América

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    André Jardine es nuevo DT del Shabab Al-Ahli tras salir del América
    Dejó al América como leyenda y ahora André Jardine ya tiene nuevo equipo: dirigirá en Dubái al Shabab Al-Ahli. FOTO: X/SHABAB AL-AHLI DUBAI FC

El brasileño fue anunciado como nuevo entrenador del club de Emiratos Árabes Unidos, tras cerrar su ciclo histórico con las Águilas

André Jardine no tardó en encontrar nuevo destino después de cerrar una de las etapas más exitosas en la historia reciente del América.

El técnico brasileño fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Shabab Al-Ahli Dubai FC, club que compite en la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos.

La institución de Dubái confirmó la llegada del estratega sudamericano para dirigir al primer equipo durante la próxima temporada, en un movimiento que marca el inicio de una nueva aventura para Jardine fuera de la Liga MX, donde dejó una huella profunda con las Águilas.

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El anuncio llega apenas dos semanas después de que América y Jardine pusieran fin a su relación laboral de común acuerdo.

El brasileño dejó Coapa convertido en uno de los entrenadores más importantes en la historia azulcrema, luego de conquistar seis títulos oficiales y encabezar un ciclo que incluyó el histórico tricampeonato de Liga MX.

Su salida del América generó sorpresa entre la afición, pues Jardine había logrado instalar un estilo competitivo, sólido y ganador.

Sin embargo, el cierre del Clausura 2026, con eliminaciones en fases decisivas, terminó por abrir la puerta a una nueva etapa tanto para el club mexicano como para el técnico nacido en Brasil.

Ahora, Jardine asumirá el mando de un equipo acostumbrado a pelear por títulos en Emiratos Árabes Unidos.

Shabab Al-Ahli es uno de los clubes más importantes de Dubái y cuenta con una estructura de peso dentro del futbol asiático, por lo que el reto del exentrenador americanista será sostener al equipo en la parte alta de la competencia local y hacerlo protagonista a nivel continental.

El club emiratí venía de una etapa dirigida por Paulo Sousa, a quien despidió con un mensaje de agradecimiento antes de confirmar la llegada de Jardine.

Con ello, el brasileño tomará el control de un plantel que buscará mantenerse como candidato al campeonato y fortalecer su presencia internacional.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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