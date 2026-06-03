Fin de una era: André Jardine deja al América tras 6 títulos; esto sabemos de su reemplazo

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    Fin de una era: André Jardine deja al América tras 6 títulos; esto sabemos de su reemplazo
    Pie de foto SEO:André Jardine deja al América tras casi tres años como técnico y seis títulos conquistados con las Águilas. FOTO: MEXSPORT

El técnico brasileño cierra una etapa histórica con las Águilas, marcada por el tricampeonato de Liga MX y una de las épocas más exitosas del club

El Club América sacudió al futbol mexicano al poner fin al ciclo de André Jardine como director técnico del primer equipo, después de casi tres años al frente de las Águilas y una etapa que quedará marcada como una de las más exitosas en la historia reciente de Coapa.

La salida del estratega brasileño llega luego de una reunión con la directiva azulcrema, en medio de la planeación rumbo al Apertura 2026 y tras un semestre en el que el equipo no logró cumplir con las expectativas deportivas.

Aunque semanas atrás se había manejado la posibilidad de darle continuidad al proyecto, el cierre del Clausura 2026 y los desacuerdos sobre el futuro de la plantilla habrían terminado por romper la relación.

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Jardine llegó al América en 2023, en un momento de dudas para la institución, pero rápidamente cambió el rumbo del club. Bajo su mando, las Águilas conquistaron tres títulos de Liga MX y firmaron el histórico tricampeonato, además de levantar el Campeón de Campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup.

Su etapa también estuvo marcada por una alta exigencia. América se acostumbró a competir por todos los torneos, pero las recientes eliminaciones, especialmente en Liguilla y en competencia internacional, aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico.

El proyecto que durante varios semestres pareció intocable terminó entrando en una zona de desgaste.

Con la salida de Jardine, América abre una nueva etapa en Coapa. La directiva deberá definir al próximo entrenador con poco margen de maniobra, debido a que el Apertura 2026 está cada vez más cerca y el club tendrá que resolver también movimientos importantes dentro del plantel.

Entre los nombres que han comenzado a circular como posibles opciones aparecen técnicos de experiencia en Liga MX, aunque hasta el momento no hay un sustituto oficial.

Lo único claro es que América pierde al entrenador que comandó una época dorada y que devolvió al equipo a lo más alto del futbol mexicano.

El adiós de André Jardine no sólo representa un cambio de técnico: marca el final de un ciclo ganador, exigente y difícil de repetir para las Águilas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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