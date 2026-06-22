Argentina vence a Austria y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 con otro récord de Lionel Messi

La clasificación de Argentina a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 llegó acompañada de una nueva página en la carrera de Lionel Messi. El capitán albiceleste marcó los dos goles con los que su selección derrotó 2-0 a Austria en el Estadio Dallas y, además, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Con su actuación ante el conjunto europeo, el delantero argentino alcanzó 18 anotaciones mundialistas y dejó atrás el registro de 16 tantos que había establecido el alemán Miroslav Klose. El nuevo récord llegó en la sexta participación mundialista de Messi, quien continúa ampliando una trayectoria que comenzó en Alemania 2006.

El encuentro no inició de la mejor manera para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Apenas al minuto siete, el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar señaló un penal tras una falta sobre Lautaro Martínez. Messi tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero envió su disparo fuera del arco defendido por Alexander Schlager, dejando escapar la oportunidad de abrir el marcador.

A pesar del fallo, Argentina mantuvo el control del partido y su capitán siguió siendo el jugador más insistente en ataque. La recompensa llegó al minuto 38, cuando Facundo Medina envió un centro al área que encontró al número 10 en una posición favorable. Messi definió con un remate preciso para colocar el 1-0 y, al mismo tiempo, superar la marca histórica de Klose con su gol número 17 en los Mundiales. La ventaja permitió a la Albiceleste manejar el partido frente a una Austria que buscó reaccionar, pero encontró dificultades para generar peligro. Argentina apostó por mantener la posesión y administrar el resultado, mientras Messi seguía siendo el principal referente ofensivo. Ya en tiempo agregado, el atacante volvió a aparecer. Al minuto 90+5, aprovechó un rebote concedido por Schlager para firmar el segundo tanto de la noche y elevar su cuenta personal a 18 goles en la historia de las Copas del Mundo.

El triunfo representó la segunda victoria consecutiva para Argentina en el Grupo J y aseguró matemáticamente su presencia en los Dieciseisavos de Final. Además, la selección sudamericana se mantiene en la cima del sector, aunque todavía deberá esperar el resultado entre Jordania y Argelia para confirmar de manera definitiva el liderato. Mientras tanto, Messi continúa sumando registros en una Copa del Mundo en la que, después de un triplete frente a Argelia y un doblete ante Austria, sigue aumentando su cuota goleadora y su protagonismo con la camiseta albiceleste.

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