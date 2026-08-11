Se acaba el plazo para vincular tu número con la CURP... si tu número termina en 0 y 1 serán suspendidas en agosto si no te registras

El proceso forma parte de una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para asociar cada número telefónico con una persona identificable. La intención es fortalecer las herramientas contra delitos como el fraude y la extorsión .

El calendario para vincular los números de telefonía móvil con la CURP entra en una etapa clave durante agosto de 2026. Los usuarios que todavía no han realizado el procedimiento deberán poner atención a la terminación de su número, ya que el plazo cambia dependiendo del último dígito de la línea.

El registro no se realiza directamente ante el Gobierno federal. Los usuarios deben hacerlo con su compañía telefónica mediante sus canales oficiales o en alguno de sus Centros de Atención a Clientes.

DOS TERMINACIONES TIENEN FECHA LÍMITE EN AGOSTO

Durante este mes existen dos fechas que los usuarios deben tener presentes. El calendario establece plazos distintos de acuerdo con el último número de cada línea telefónica.

Las fechas correspondientes a agosto son:

· Terminación 0: el registro debe completarse a más tardar el 15 de agosto de 2026.

· Terminación 1: el plazo concluye el 31 de agosto de 2026.

El esquema busca distribuir los registros a lo largo del año y evitar que todos los usuarios tengan que realizar el trámite al mismo tiempo. Quienes no cumplan con la fecha que corresponde a su línea pueden enfrentar la suspensión del servicio.

Hasta finales de junio, la CRT reportó 63 millones de líneas registradas. De ellas, 40.2 millones correspondían a usuarios de prepago y 22.8 millones a líneas de pospago.

LAS TELEFÓNICAS TENDRÁN HASTA 72 HORAS PARA SUSPENDER LA LÍNEA

Una vez que termine el plazo establecido para cada terminación, las compañías telefónicas pueden suspender las líneas que no hayan sido vinculadas. El periodo para aplicar la medida puede extenderse hasta 72 horas después del vencimiento.

La suspensión no significa que el número desaparezca de inmediato. Durante ese periodo, el usuario únicamente podrá realizar algunas funciones específicas, como comunicarse con números de emergencia, contactar a su operador y recibir alertas oficiales, incluidas aquellas relacionadas con fenómenos como sismos.

El procedimiento es gratuito y puede realizarse desde el portal o aplicación oficial de la compañía telefónica. También existe la posibilidad de acudir personalmente a un Centro de Atención a Clientes.

Para completar el trámite generalmente se solicita una identificación oficial vigente, como la credencial para votar o el pasaporte, además de la CURP.

EL REGISTRO TAMBIÉN PUEDE AFECTAR EL ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS

Uno de los efectos que puede resentir el usuario con una línea suspendida está relacionado con las operaciones financieras. La medida no implica que una cuenta bancaria sea cancelada ni que el dinero del cliente desaparezca.

Sin embargo, la suspensión del número puede complicar algunas operaciones que dependen de mensajes SMS para verificar la identidad del usuario. Los bancos utilizan el teléfono celular para enviar códigos de autorización, validar transferencias, permitir el acceso desde nuevos dispositivos o recuperar contraseñas.

Por ello, una línea suspendida puede provocar que determinadas funciones de las aplicaciones bancarias queden limitadas hasta que el usuario complete la vinculación correspondiente.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE CONSERVA AL VINCULAR LA CURP?

La CRT ha señalado que las compañías únicamente deben conservar la información necesaria para asociar cada línea con su titular. En los procedimientos digitales puede solicitarse una fotografía de la identificación y una prueba de vida mediante la cámara del dispositivo.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, las imágenes utilizadas para validar la identidad deben eliminarse una vez que concluya el proceso de vinculación.

La medida busca que los números telefónicos tengan un titular identificable y, con ello, reforzar las herramientas para combatir delitos cometidos mediante llamadas y mensajes.