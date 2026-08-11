Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse

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    Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
    Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce cómo registrarte en Sembrando Vida 2026, los requisitos para recibir 6 mil 450 pesos mensuales, insumos, herramientas y capacitación

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Sembrando Vida 2026, una de las estrategias sociales más importantes de la Secretaría del Bienestar, creado con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural, mejorar la calidad de vida de campesinos y pequeños productores, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Los beneficiarios reciben 6 mil 450 pesos mensuales, además de insumos, herramientas y capacitación técnica especializada en un modelo agroforestal que combina cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables.

¿CÓMO INSCRIBIRSE A SEMBRANDO VIDA?

La inscripción no se realiza en línea ni en ventanillas de atención. El proceso es directo y comunitario. Los interesados deben acudir a las Asambleas Ejidales o Comunales de su región, donde se explican los objetivos del programa, las responsabilidades de los participantes y los pasos para integrarse. La solicitud se presenta en ese mismo espacio.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-9-mil-500-pesos-al-mes-y-otorgarle-seguro-del-imss-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-edad-requisitos-y-como-i-ON22495812

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN SEMBRANDO VIDA

Ser beneficiario de este programa no significa únicamente recibir un ingreso mensual. Los participantes obtienen ventajas que fortalecen su economía y su entorno:

Apoyo económico constante: $6,450 pesos mensuales por el trabajo en tu parcela

Autonomía alimentaria: Producción para consumo propio y venta en mercados locales

Capacitación técnica: Aprendizaje en prácticas agroecológicas sustentables

Impacto ambiental positivo: Reforestación, recuperación de suelos y conservación de biodiversidad

REQUISITOS PARA RECIBIR EL APOYO DE 6,450 PESOS

No todos pueden acceder al beneficio. Los interesados deben cumplir con criterios específicos:

• Tener más de 18 años

• Vivir en una localidad con rezago social

• Contar con al menos 2.5 hectáreas de terreno disponible

• Comprobar la propiedad o tenencia legal del terreno

• Estar dispuesto a trabajar directamente en el proyecto agroforestal

• Aceptar las normas del programa y presentar una identificación oficial vigente

Este enfoque busca fomentar la responsabilidad, la producción sustentable y el compromiso comunitario.

TIPOS DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE TIERRA

SAF

Sistemas agroforestales

Son formas de trabajar la tierra que combinan árboles maderables, frutales y otras plantas en una misma parcela. Permiten diversificar la producción, mejorar el suelo, conservar la biodiversidad y generar ingresos a lo largo del tiempo.

MIAF

Milpa Intercalada con árboles frutales

Es un sistema que combina árboles frutales con cultivos de la milpa, como maíz, frijol, calabaza o chile. Fortalece la alimentación familiar, genera productos para la venta y mejora el suelo, el uso del agua y la productividad de la parcela.

CAC

Comunidades de aprendizaje campesino

Son grupos donde las y los campesinos se organizan para aprender, producir y tomar decisiones en conjunto. En esta segunda etapa, las CAC fortalecen la organización comunitaria, el ahorro, la producción colectiva, la restauración agroambiental y el desarrollo de proyectos para generar valor y acceder a mercados.

MAPA DE MUNICIPIOS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA Y UBICACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE CAMPESINO:

Viveros comunitarios

Son espacios donde las comunidades producen plantas propias y de calidad para sus parcelas, la restauración agroambiental y, en algunos casos, la venta. Fortalecen la autonomía productiva, reducen costos y promueven el trabajo colectivo.

Biofábricas

Son espacios donde se elaboran insumos agroecológicos, como biofertilizantes, repelentes naturales y mejoradores de suelo. Ayudan a reducir costos, evitar la dependencia de insumos externos y cultivar de forma más sana, sustentable y rentable.

DATOS CURIOSOS DE SEMBRANDO VIDA

• Más de 450 mil campesinos han sido beneficiados desde su inicio• Se han reforestado más de un millón de hectáreas en distintas regiones del país

• Ha impulsado microeconomías rurales fortaleciendo la vida comunitaria• Cada productor forma parte de una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC)

• El programa ha recibido reconocimientos internacionales por su modelo de desarrollo social y ambiental

https://vanguardia.com.mx/informacion/documentos-para-registrarse-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro-FK19759408

UNA ESTRATEGIA PARA EL FUTURO

Sembrando Vida no solo representa un apoyo económico, sino también una oportunidad de crecimiento personal, comunitario y ambiental. Si eres mayor de edad, vives en una zona con rezago social y cuentas con un terreno, esta puede ser la puerta a una vida más productiva y sustentable.

Acude a tu Asamblea Ejidal o Comunal, conoce los detalles y da el primer paso para transformar tu vida con el apoyo de 6,450 pesos mensuales y la posibilidad de contribuir al cuidado del planeta.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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