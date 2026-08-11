$!Detienen a Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, ligado a Los Caballeros Templarios en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 11 de agosto sobre la detención de 12 personas presuntamente relacionadas con delitos de extorsión contra productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico en Michoacán. Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, a quien las autoridades vinculan con una célula de Los Caballeros Templarios.

REALIZAN 11 CATEOS EN URUAPAN Y ZIRACUARETIRO García Harfuch informó que las detenciones fueron resultado de investigaciones realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como parte de las acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro. “Con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro, donde fueron detenidas 12 personas. Entre ellas se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con una célula de “Los Caballeros Templarios”. Además, se aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo”, escribió García Harfuch en sus redes sociales. Durante los operativos fueron detenidas las 12 personas señaladas por su presunta relación con actividades de extorsión.

ASEGURAN ARMAS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO De acuerdo con el titular de la SSPC, durante los cateos las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo. Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

García Harfuch señaló que las acciones están dirigidas contra grupos que presuntamente amenazan a familias y buscan obtener recursos mediante extorsiones a personas dedicadas a actividades productivas y comerciales. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la situación jurídica de las personas detenidas y establecer su posible responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.