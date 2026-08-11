Detienen a Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, ligado a Los Caballeros Templarios en Michoacán

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    Detienen a Cristian Maximiliano ‘N’, alias ‘X1’, ligado a Los Caballeros Templarios en Michoacán
    Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, fue detenido durante 11 cateos en Uruapan y Ziracuaretiro; autoridades lo vinculan con una célula de Los Caballeros Templarios.

Omar García Harfuch informó la detención de 12 personas en Michoacán por presunta extorsión; entre ellas está ‘X1’, ligado a Los Caballeros Templarios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 11 de agosto sobre la detención de 12 personas presuntamente relacionadas con delitos de extorsión contra productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico en Michoacán.

Entre los detenidos se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, a quien las autoridades vinculan con una célula de Los Caballeros Templarios.

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REALIZAN 11 CATEOS EN URUAPAN Y ZIRACUARETIRO

García Harfuch informó que las detenciones fueron resultado de investigaciones realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de las acciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

“Con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro, donde fueron detenidas 12 personas. Entre ellas se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con una célula de “Los Caballeros Templarios”. Además, se aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.

Durante los operativos fueron detenidas las 12 personas señaladas por su presunta relación con actividades de extorsión.

ASEGURAN ARMAS, VEHÍCULOS Y EQUIPO TÁCTICO

De acuerdo con el titular de la SSPC, durante los cateos las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.

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García Harfuch señaló que las acciones están dirigidas contra grupos que presuntamente amenazan a familias y buscan obtener recursos mediante extorsiones a personas dedicadas a actividades productivas y comerciales.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la situación jurídica de las personas detenidas y establecer su posible responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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