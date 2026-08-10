Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle

Entre los nombres que forman parte de este grupo aparecen algunas de las máximas leyendas de Seattle: Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Edgar Martínez, Randy Johnson y Félix Hernández , además de figuras de la actual generación como Julio Rodríguez, Cal Raleigh, Logan Gilbert, George Kirby y Andrés Muñoz .

Los Mariners conmemoraron su 50 aniversario durante la temporada 2026 y eligieron el 8 de agosto para presentar en el T-Mobile Park a los integrantes de su selección de los 50 jugadores más importantes de la organización. La elección contó con la participación de aficionados y figuras vinculadas con la franquicia.

Andrés Muñoz sigue haciendo historia en las Grandes Ligas. El relevista mexicano recibió un reconocimiento de enorme relevancia al ser incluido entre los 50 mejores jugadores en la historia de los Seattle Mariners , una distinción que la franquicia entregó como parte de las celebraciones por su medio siglo de existencia .

La inclusión de Muñoz resulta particularmente significativa por el poco tiempo que ha necesitado para convertirse en una figura histórica de la organización. El derecho mexicano llegó a los Mariners en 2021 y, apenas cinco años después de su debut con Seattle, ya comparte un reconocimiento reservado para los jugadores que han dejado una huella especial en la franquicia.

Nacido en Los Mochis, Sinaloa, Muñoz se ha establecido como uno de los relevistas más destacados de las Grandes Ligas. Su poderosa recta, que puede superar las 100 millas por hora, y un slider particularmente difícil de batear lo han convertido en una de las principales armas del bullpen de Seattle.

El mexicano ya cuenta con dos selecciones al Juego de Estrellas, en 2024 y 2025, además de haber sido elegido para el Segundo Equipo All-MLB de 2025. Su trayectoria también incluye reconocimientos como el premio al Relevista del Mes de la Liga Americana en agosto de 2023 y abril de 2025.

En su carrera con Seattle, Muñoz ha construido números que explican perfectamente su inclusión entre los grandes de la franquicia. Al cierre de los registros consultados, acumulaba 304 apariciones, 2.63 de efectividad, 413 ponches y 1.06 de WHIP con los Mariners.

Además, su historia está ligada de manera inseparable al número 75, que luce en su espalda desde que llegó a Seattle y que se ha convertido en uno de los distintivos del relevista mexicano.

Su evolución también ha sido importante para los Mariners. Lo que comenzó como el desarrollo de un joven lanzador con enorme potencial terminó convirtiéndose en la consolidación de un cerrador de primer nivel, capaz de asumir la responsabilidad de los últimos outs de partidos cerrados.

La selección de los 50 mejores jugadores no establece necesariamente una clasificación del primero al último. La franquicia presentó a sus homenajeados durante la ceremonia especial celebrada en T-Mobile Park el 8 de agosto, dentro del fin de semana dedicado a los 50 años de los Mariners.

JUNTO A MONSTRUOS HISTÓRICOS

Para dimensionar el reconocimiento, basta revisar algunos de los nombres que acompañan a Muñoz. Ken Griffey Jr., Ichiro Suzuki, Edgar Martínez, Randy Johnson y Félix Hernández forman parte del legado más importante de Seattle, mientras que otros jugadores de distintas generaciones completan una lista que abarca cinco décadas de historia.

Y hay un dato que hace todavía más especial la aparición del mexicano: Muñoz apenas tiene 27 años. Su historia con los Mariners todavía está lejos de terminar y, por lo tanto, su lugar dentro de los libros históricos de la franquicia podría crecer considerablemente en los próximos años.