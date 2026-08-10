Brad Pitt habla de su recaída en el alcohol y de uno de los momentos más difíciles de su vida

El actor Brad Pitt reveló que rompió su sobriedad después de siete años, aunque aseguró que actualmente mantiene una relación mucho más moderada con el alcohol. Esto, debido a que, a sus 62 años, tiene otras prioridades y, entre ellas, descarta la idea de amanecer con resaca. En entrevista con Esquire, el protagonista de ‘F1’, quien habría dejado de beber con ayuda de Bradley Cooper, admitió que se confió demasiado un par de veces y rápidamente se dio cuenta de que el alcohol sigue sin ser bueno para él. “No, estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, confesó el actor. “De una manera más moderada. Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Sí, no, no me conviene’. No en grandes cantidades”, aclaró.

EMOCIONES Y PROCESOS Por otra parte, el ganador del Oscar reveló que tuvo pensamientos suicidas mientras atravesaba lo que describió como “asuntos familiares”, en referencia a uno de los periodos más difíciles de su vida. Pitt, de 62 años, afirmó que nunca había tenido tendencias suicidas, salvo durante un breve momento en el que sentía que el dolor era tan intenso que no encontraba una salida. Aunque aseguró que nunca tuvo intención de actuar contra sí mismo, reconoció que llegó a imaginar la muerte como una forma de aliviar ese sufrimiento. “El dolor era tan opresivo que... no iba a actuar en consecuencia, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza y se sintió como un alivio”, relató.

AMARGA EXPERIENCIA La respuesta del actor sorprendió a su entrevistador, a quien le confió que, desde hace un tiempo, volvió a beber. El también protagonista de ‘Había una vez en Hollywood’ explicó que aquella experiencia le permitió comprender cómo una persona puede llegar a considerar el suicidio como una manera de escapar del dolor, aunque también destacó el instinto de supervivencia que finalmente lo ayudó a salir de ese momento. Al ser cuestionado sobre si esos pensamientos estaban relacionados con los conflictos que ha mantenido durante años con su exesposa Angelina Jolie y sus hijos, el actor prefirió no entrar en detalles y únicamente respondió: “Asuntos familiares”.

HISTORIA Y FINAL Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron durante el rodaje de ‘Sr. y Sra. Smith’ y posteriormente formaron una familia con sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox. Jolie solicitó el divorcio en 2016 y pidió la custodia de sus hijos tras un incidente ocurrido durante un vuelo en un jet privado, en el que los abogados de la actriz acusaron a Pitt de haber estrangulado a uno de los menores y golpeado a otro durante el altercado.

Pitt y Jolie fueron declarados legalmente solteros en 2019, aunque su proceso de divorcio continuó durante varios años hasta quedar finalizado en diciembre de 2024.

En los últimos años, algunos de los hijos han dejado de utilizar el apellido Pitt y, de acuerdo con reportes, el actor continúa distanciado de varios de sus hijos, pese a sus intentos por recuperar el contacto.