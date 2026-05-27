Atlante jugará la Leagues Cup 2026 tras su regreso a Liga MX

La Leagues Cup 2026 llegará semanas después de la Copa del Mundo y tendrá una novedad para el futbol mexicano: el regreso de Atlante a un torneo internacional. Los Potros de Hierro participarán por primera vez en la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS, luego de concretarse su vuelta a la Primera División para el Apertura 2026. El torneo comenzará el próximo 4 de agosto y mantendrá el formato que ha tomado fuerza en los últimos años, con enfrentamientos directos entre equipos mexicanos y estadounidenses. En esta ocasión, la edición tendrá un contexto distinto por disputarse después de la Copa Mundial de 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Atlante en el certamen se dio tras la aprobación de los dueños de la Liga MX para transferir los derechos de franquicia de Mazatlán FC. Con ello, el conjunto azulgrana tomará el lugar que originalmente pertenecía al club sinaloense y regresará oficialmente al máximo circuito del futbol mexicano.

La decisión representa un movimiento importante para una institución con historia en el futbol nacional y que en los últimos años había permanecido fuera de la Primera División. Ahora, además de volver a competir en Liga MX, el club tendrá una oportunidad inmediata de mostrarse en un escenario internacional frente a equipos de dos ligas que han incrementado su rivalidad deportiva y comercial. La Leagues Cup volverá a contar con 36 participantes: 18 clubes de la MLS y 18 de la Liga MX. El formato conservará la fase de duelos entre ambas ligas, uno de los elementos que ha impulsado el interés del torneo desde sus ediciones recientes. Dentro de los ajustes anunciados para el calendario, también se confirmaron cambios de sede y horario en partidos de FC Dallas. El conjunto texano enfrentará a Querétaro el miércoles 5 de agosto en el Texas Health Mansfield Stadium, en un encuentro programado para iniciar a las 19:30 horas locales. Posteriormente, el sábado 8 de agosto, Dallas se medirá ante Chivas en el PayPal Park de San José. El duelo arrancará a las 18:00 horas locales y se espera una importante presencia de aficionados rojiblancos en territorio californiano.

Más allá del impacto deportivo y mediático, la competencia también tendrá consecuencias a nivel continental. Los tres mejores equipos de la Leagues Cup obtendrán un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Además, el campeón avanzará directamente a los octavos de final del torneo regional, un incentivo que aumenta la relevancia de cada partido. Para Atlante, el certamen será parte de una nueva etapa. Después de varios años lejos del máximo circuito, el club volverá a enfrentar escenarios de alta exposición y tendrá la posibilidad de medir el alcance de su proyecto ante rivales de México y Estados Unidos en uno de los torneos más visibles de la región.

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