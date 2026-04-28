Regresa el ‘Piojo’: Miguel Herrera asume el mando del Atlante en su retorno a la Liga MX

El regreso del Atlante a la Liga MX ya tiene rostro en el banquillo. Miguel Herrera fue anunciado como nuevo director técnico de los Potros de Hierro, en una decisión que marca el primer gran movimiento deportivo del club rumbo a su vuelta al máximo circuito del futbol mexicano para el Apertura 2026. La llegada del “Piojo” no solo representa una apuesta por experiencia, carácter y conocimiento de la Liga MX, también conecta con la historia azulgrana, pues Herrera ya tuvo pasado como jugador y entrenador del Atlante. En esta nueva etapa, el estratega tendrá la responsabilidad de encabezar un proyecto que buscará competir desde su retorno a Primera División, después de más de una década fuera de la élite nacional.

Atlante volverá a la Liga MX tras concretarse el proceso de compra de la plaza de Mazatlán FC, operación que fue confirmada previamente por autoridades del futbol mexicano y que significó el regreso de una de las instituciones históricas del país al máximo circuito. El club azulgrana, identificado como “El equipo del pueblo”, retomará su lugar en Primera luego de años en la Liga de Expansión, donde fue protagonista pese a no poder ascender deportivamente por la suspensión del ascenso y descenso. La designación de Miguel Herrera llega en un momento clave para la institución, que necesita reconstruir su estructura deportiva para competir en una Liga MX cada vez más exigente. El “Piojo” cuenta con un amplio recorrido en el futbol mexicano, donde dirigió a clubes como América, Monterrey, Tigres y Xolos de Tijuana, además de haber estado al frente de la Selección Mexicana, con la que disputó el Mundial de Brasil 2014.

Para el Atlante, el nombramiento también tiene un valor simbólico. Herrera conoce la identidad del club y entiende el peso histórico de una institución que presume tres títulos de Liga, además de campeonatos internacionales en Concacaf. Su regreso al entorno azulgrana se da justo cuando los Potros buscan recuperar presencia nacional y reconectar con una afición que ha acompañado al equipo en distintas sedes y etapas. El reto inmediato será armar una plantilla competitiva para el Apertura 2026. Atlante no solo tendrá que adaptarse al ritmo de Primera División, también deberá definir refuerzos, base mexicana, extranjeros y una estructura que le permita evitar un regreso meramente testimonial. En ese escenario, Herrera aparece como un técnico acostumbrado a trabajar bajo presión, con vestidores de alta exigencia y con equipos obligados a dar resultados desde el arranque. El regreso de los Potros también reabre una conversación importante en el futbol mexicano: la ausencia del ascenso deportivo. Atlante ganó protagonismo en la Liga de Expansión, pero no pudo subir por méritos de cancha debido al sistema vigente desde 2020. Su vuelta se dará por la vía administrativa, en medio de una reconfiguración de plazas que permitirá que el club azulgrana retome su sitio en la Liga MX. Con Miguel Herrera al mando, Atlante inicia oficialmente una nueva era. El “Piojo” será el encargado de liderar el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División, en una etapa que mezcla nostalgia, presión deportiva y la obligación de demostrar que el histórico club azulgrana está listo para volver a competir entre los grandes del futbol mexicano.

Publicidad