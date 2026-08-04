Atlante sorprende a Vancouver; FC Juárez y Tigres debutan con saldo positivo en la Leagues Cup 2026

La primera jornada de la Leagues Cup 2026 dejó un saldo positivo para tres representantes de la Liga MX. Atlante dio la sorpresa al vencer al Vancouver Whitecaps en Canadá, FC Juárez arrancó con una victoria en el debut de Salvador Valero como entrenador y Tigres sumó dos puntos tras imponerse en la tanda de penales al Real Salt Lake. El resultado más llamativo fue el de Atlante, que derrotó 1-0 al Vancouver Whitecaps en el BC Place Stadium. El conjunto dirigido por Miguel Herrera enfrentó a uno de los equipos con mayor proyección dentro de la MLS y respondió con un partido ordenado tanto en defensa como en ataque.

El gol que marcó la diferencia llegó al minuto 40. Tras un centro de Eugenio Pizzuto que fue rechazado por la zaga canadiense, Jhojan Julio aprovechó el rebote para conectar un disparo de media vuelta que venció al guardameta rival. En la segunda mitad, Vancouver adelantó líneas y buscó el empate con el ingreso del alemán Thomas Müller, pero Atlante mantuvo el orden defensivo y conservó la ventaja para quedarse con sus primeros tres puntos del torneo.

Otro de los equipos mexicanos que comenzó con victoria fue FC Juárez. Los Bravos derrotaron 2-1 al Minnesota United en un partido que también significó el estreno de Salvador Valero al frente del banquillo fronterizo. Guilherme Castilho abrió el marcador al minuto 22 con un remate de cabeza tras un servicio de José Luis Rodríguez. Minnesota igualó el encuentro al 34’ mediante Tomás Chancalay, aunque la respuesta de Juárez fue inmediata. Cuatro minutos más tarde, Jairo Torres filtró un pase para Óscar Estupiñán, quien definió de zurda para devolver la ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, el conjunto estadounidense presionó en busca del empate, pero Sebastián Jurado respondió con atajadas clave para conservar el triunfo y asegurar las primeras tres unidades para el equipo fronterizo.

Tigres también inició con saldo favorable, aunque necesitó de los penales para conseguirlo. Los regiomontanos empataron 1-1 con Real Salt Lake en el tiempo reglamentario y posteriormente ganaron la definición desde los once pasos para quedarse con dos puntos, mientras que el club estadounidense obtuvo uno. Juan Brunetta adelantó a los felinos apenas al minuto 6 tras una asistencia de Rodrigo Aguirre. Sin embargo, Pablo Ruiz igualó el marcador diez minutos después y el resto del encuentro transcurrió sin modificaciones, pese a que Tigres fue el equipo que más buscó la victoria.

La definición se extendió hasta la muerte súbita en la tanda de penales, donde el conjunto regiomontano mostró mayor precisión para asegurar el punto extra y comenzar el torneo con saldo positivo. Con estos resultados, Atlante, FC Juárez y Tigres colocaron a la Liga MX con tres equipos que iniciaron la Leagues Cup sumando puntos y enviaron un mensaje en una jornada en la que varios clubes mexicanos enfrentaron escenarios complicados como visitantes.