Brizio revela si los árbitros ayudan al América: ‘pues por supuesto que sí, hasta la pregunta ofende’

“Yo digo, ¿cómo creen? Tendría que haber una evidencia, yo digo, ¿cómo operaría?, hipotéticamente, ¿quién te dice, quién te da la orden, quién te sugiere, y a cambio de qué ayudas? Tiene que ganar el América, bueno ¿quién da esa orden?, tienes que obedecer, ¿qué ganancia vas a tener?”, afirmó Brizio.

EDUARDO BRIZIO REVELA SI AMÉRICA RECIBE AYUDAS: ¿FUE PENAL O NO, EL DE LA FINAL DEL CLAUSURA 2024 ANTE EL CRUZ AZUL?

Al respecto, Yosgart Gutiérrez cuestionó en el “RePortero” si era penal aquella polémica jugada de la Final del Clausura 2024 donde el América consiguió el bicampeonato ante el Cruz Azul, a lo que Brizio Carter dijo:

“Yo no hubiera marcado penal, las jugadas deben ser claras. El árbitro debe tener en cuenta el ambiente del partido, no voy a discutir si es falta o no es falta, pero no es clara y con el ambiente del partido no ameritaba marcar la falta... Yo pienso que el jugador (Rotondi) alcanza a jugar la pelota, lo que hace menos grave la presunta falta”.