César Ramos pitará Escocia vs Brasil y se convierte en el árbitro mexicano con más Mundiales

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    César Ramos pitará Escocia vs Brasil y se convierte en el árbitro mexicano con más Mundiales
    El árbitro mexicano ha participado en Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Con esta designación, llegará a nueve encuentros pitados en Copas del Mundo, convirtiéndose en el silbante mexicano con más participaciones mundialistas, por encima de Armando Archundia

El árbitro mexicano César Ramos tendrá una nueva participación en el Mundial 2026 al ser designado para dirigir el partido entre Escocia y Brasil, programado para el 24 de junio en Miami, Estados Unidos. Será su segundo encuentro en esta edición del torneo, luego de haber estado presente en el Irán vs Nueva Zelanda.

En ese compromiso anterior, Ramos fungió como juez central acompañado por los asistentes mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes también repetirán presencia en el equipo arbitral. El partido se desarrolló sin mayores complicaciones y con decisiones puntuales en momentos clave, dentro de un contexto de juego que permitió el control del encuentro sin incidencias relevantes.

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Con esta nueva designación, el árbitro originario de Culiacán llega a un total de nueve partidos dirigidos en Copas del Mundo, considerando sus participaciones en Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Mundial de 2026. Este registro lo coloca como el silbante mexicano con más encuentros en la historia de los Mundiales, superando la marca que compartía en distintos recuentos históricos con Armando Archundia.

La trayectoria de Ramos en torneos mundialistas comenzó en 2018, cuando fue convocado por primera vez para una Copa del Mundo. En esa edición en Rusia dirigió tres partidos. Posteriormente, en Qatar 2022 sumó cuatro apariciones más, consolidando su presencia en el escenario internacional. Con los dos encuentros que ya ha tenido en la actual edición, alcanza la cifra que lo distingue dentro del arbitraje mexicano.

El duelo entre Escocia y Brasil representa además un partido de alta visibilidad dentro de la fase de grupos, lo que refleja la confianza del comité arbitral en su experiencia para encuentros de este nivel. La designación también mantiene la continuidad de una terna mexicana en el cuerpo arbitral, algo que ha sido constante en sus recientes participaciones mundialistas.

En el panorama histórico, el registro de Ramos se compara con el de Armando Archundia, quien hasta ahora había sido el árbitro mexicano con más partidos en Copas del Mundo. Archundia dirigió cinco encuentros en Alemania 2006, incluyendo la semifinal entre Italia y Alemania, y posteriormente sumó tres más en Sudáfrica 2010, acumulando ocho en total.

Con este nuevo nombramiento, Ramos queda por encima de esa marca y continúa ampliando su presencia en la historia del arbitraje mexicano dentro de los Mundiales. Su designación para el partido en Miami confirma su papel recurrente en la competencia y lo mantiene como uno de los árbitros con mayor recorrido en el escenario internacional reciente.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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