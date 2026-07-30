Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua

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    Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
    Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares. Redes sociales

La Fiscalía de Chihuahua informó que la investigación preliminar sobre la muerte de Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, apunta a suicidio

La comunidad de Madera, Chihuahua, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, de 45 años, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y era esposa del presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, el hallazgo ocurrió el pasado miércoles al interior de su domicilio particular, luego de que las autoridades recibieran un reporte a los números de emergencia.

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Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y de rescate, quienes confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes como parte de la investigación.

La Fiscalía informó este jueves que, con base en los peritajes iniciales y el análisis de la escena, la investigación apunta de manera preliminar a que el fallecimiento habría sido por suicidio.

AUTORIDADES EXPRESAN CONDOLENCIAS

Tras conocerse el fallecimiento, diversas autoridades emitieron mensajes de condolencias dirigidos a la familia de la funcionaria municipal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Lamentamos el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, Presidenta del DIF de Madera, Chihuahua. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su esposo, el alcalde Arnoldo Jáquez Pérez, familiares y amigos.”

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua también expresó sus condolencias mediante sus redes sociales:

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Martha Erika Hernández Pacheco, esposa del alcalde de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.”

En el mismo mensaje agregó:

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos.”

Asimismo, manifestó:

“Les deseo fortaleza, serenidad y consuelo para afrontar esta irreparable pérdida.”

CONTINÚAN LAS ACTUACIONES MINISTERIALES

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que las actuaciones ministeriales y periciales se realizaron conforme a los procedimientos establecidos para esclarecer formalmente los hechos.

Hasta el momento, las autoridades han dado a conocer los resultados preliminares de la investigación y no han informado sobre nuevas diligencias relacionadas con el caso.

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Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar ayuda inmediata puede marcar la diferencia. Es recomendable contactar a los servicios de emergencia de tu localidad o acudir al servicio de salud más cercano para recibir apoyo profesional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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