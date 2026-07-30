Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, el hallazgo ocurrió el pasado miércoles al interior de su domicilio particular, luego de que las autoridades recibieran un reporte a los números de emergencia.

La comunidad de Madera, Chihuahua, se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, de 45 años, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ( DIF ) Municipal y era esposa del presidente municipal de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y de rescate, quienes confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes como parte de la investigación.

La Fiscalía informó este jueves que, con base en los peritajes iniciales y el análisis de la escena, la investigación apunta de manera preliminar a que el fallecimiento habría sido por suicidio.

AUTORIDADES EXPRESAN CONDOLENCIAS

Tras conocerse el fallecimiento, diversas autoridades emitieron mensajes de condolencias dirigidos a la familia de la funcionaria municipal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Lamentamos el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, Presidenta del DIF de Madera, Chihuahua. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad con su esposo, el alcalde Arnoldo Jáquez Pérez, familiares y amigos.”

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua también expresó sus condolencias mediante sus redes sociales:

“Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Martha Erika Hernández Pacheco, esposa del alcalde de Madera, Arnoldo Jáquez Pérez.”

En el mismo mensaje agregó:

“Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos.”

Asimismo, manifestó:

“Les deseo fortaleza, serenidad y consuelo para afrontar esta irreparable pérdida.”