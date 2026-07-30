Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina
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Tras el acuerdo de desarme, se estima que las fuerzas militares de Israel se retirarán del territorio de la Franja de Gaza
El 30 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que habrá un desarme por parte de Hamás y otros grupos armados en el territorio palestino.
El avance en el plan de Estados Unidos e Israel sobre Gaza fue acordado en la Junta de Paz. Se estima que la desarticulación de grupos armados en Palestina permitirá que las fuerzas militares de Israel se retiren del territorio.
Desde su cuenta oficial de X, el presidente Trump expresó que ‘el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas’. Según el mandatario estadounidense, se gestionará un nuevo grupo de orden policial en Palestina para asegurar la paz en el territorio en las fronteras.
En el comunicado de Trump, se agradeció a Egipto, Qatar y a Turquía como mediadores en el conflicto internacional. Se detalló que, tras este acuerdo, habrá un nuevo gobierno de Palestina.