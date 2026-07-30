Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina

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Tras el acuerdo de desarme, se estima que las fuerzas militares de Israel se retirarán del territorio de la Franja de Gaza

El 30 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que habrá un desarme por parte de Hamás y otros grupos armados en el territorio palestino.

El avance en el plan de Estados Unidos e Israel sobre Gaza fue acordado en la Junta de Paz. Se estima que la desarticulación de grupos armados en Palestina permitirá que las fuerzas militares de Israel se retiren del territorio.

Desde su cuenta oficial de X, el presidente Trump expresó que ‘el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas’. Según el mandatario estadounidense, se gestionará un nuevo grupo de orden policial en Palestina para asegurar la paz en el territorio en las fronteras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/enfrenta-gaza-un-futuro-incierto-mientras-palestinos-e-israelies-conmemoran-mil-dias-de-guerra-PO21852827

En el comunicado de Trump, se agradeció a Egipto, Qatar y a Turquía como mediadores en el conflicto internacional. Se detalló que, tras este acuerdo, habrá un nuevo gobierno de Palestina.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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