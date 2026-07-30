Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta

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    Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta
    Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ Vanguardia

Por el caso de feminicidio de la menor, Dafne Zapata, las autoridades han vinculado a proceso a 3 personas

El 30 de julio, tras la audiencia por el caso de Dafne Zapata, un juez vinculó a proceso a dos de los implicados, Jorge Luis ‘N’ y Estrellita ‘N’.

La menor de edad de 13 años falleció durante un campamento militar, organizado por Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. El incidente ha provocado indignación en la comunidad y causó que la SEP desautorizara las escuelas militarizadas en México.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentó los datos de prueba durante la audiencia, con los que el juez de control concluyó el vinculamiento con el incidente del 16 de julio.

Jorge Luis ‘N’ y Estrellita ‘N’ fueron vinculados a procesos por el caso de Dafne Zapata, el cual ha sido catalogado como feminicidio. Se detalló que la detenida será vinculada como autora material, mientras que Jorge Luis ‘N’ enfrentará el proceso por feminicidio por comisión por omisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-dafne-danna-yanina-n-es-vinculada-a-proceso-por-presunto-feminicidio-DN22490366

Ya son 3 personas las que han sido sujetas al proceso penal. Tanto Jorge Luis ‘N’, como Estrellita ‘N’ y Dana Yanina ‘N’ fueron vinculados a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata. Sin embargo, se destacó que en la defensa de la última mencionada, se prepara un amparo ante su implicación en el caso.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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