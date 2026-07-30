Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos

La administración presidencial de Donald Trump volvió a amenazar a los migrantes que trabajan de camioneros en Estados Unidos. En plena tensión política, las amenazas de Trump en contra de los trabajadores migrantes continúan. En sus declaraciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que los camioneros de origen migrante, que tienen permitido transitar por el país, serán cambiados por personal ‘altamente calificado’ y ‘veteranos estadounidenses’.

Las acciones en contra de los conductores son parte del plan ‘Freedom Haulers’ para beneficiar a los veteranos estadounidenses. Se estipuló que cualquier veterano, con experiencia en manejar vehículos pesados, podrá optar por la certificación rápida de conducir un camión. ‘No hablan inglés. No pueden leer señales de tráfico básicas. En muchos casos, se han involucrado en conducción imprudente que ha causado muchas, muchas muertes prevenibles’ aseveró Trump. Según el discurso de Trump, las carreteras en Estados Unidos se han visto amenazadas por ‘aliens’ que tienen permitido cruzar la frontera. Su objetivo es revocar las licencias irregulares de los camioneros. Se estimó que la administración buscará revocar un aproximado de 28,000 licencias de conducir comerciales (CDL).

Se argumenta que, por cuestiones de lingüística, omisiones de certificación en la escuela de manejo y el incumplimiento de nuevos parámetros, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), encabezado por el secretario Sean P. Duffy, implicará severos ajustes en la certificación de los camioneros. En la cuenta oficial del secretario Sean P. Duffy se compartió un video, con tintes xenófobos hacia la cultura mexicana, caricaturizando los ideales del plan ‘Freendom Haulers’ en contra de los camioneros extranjeros.