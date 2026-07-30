Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el crecimiento de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado durante el segundo trimestre del 2026, lo que consideró como una muy buena noticia. Además, reportó un 2.1% de crecimiento anual, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, tuvo este repunte no visto desde el último trimestre de 2020, cuando se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad. “Es el último dato del INEGI. Muy buena noticia”, puntualizó la mandataria durante la conferencia mañanera. CRECE SECTOR AGROPECUARIO Y MINERÍA Sheinbaum informó que se registró un aumento importante en la producción del sector primario como el agropecuario y la minería, así como en el sector terciario relacionado con los servicios. “Tiene que ver, tanto con si hay más producción en volumen como si aumentan los precios, en particular el oro, la plata, han ido incrementándose, eso también contribuye. Pero el sector primario aumentó de manera muy importante, y el terciario también, que son los servicios. Estos dos son los que han movido”, agregó.

La mandataria proyectó un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026, particularmente por la obra pública generada, a través del programa Vivienda para el Bienestar. “La Vivienda para el Bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho”, señaló. PREVISIONES DEL PIB NACIONAL El gobierno federal espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.

Cabe destacar que a principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó de 1.6% a 1.2% su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año.