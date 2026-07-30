Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Destaca Sheinbaum crecimiento de 2.1% del PIB en el segundo trimestre de 2026
    La presidenta prevé un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026. Cuartoscuro

La mandataria informó que se registró un aumento importante en la producción del sector primario

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el crecimiento de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) registrado durante el segundo trimestre del 2026, lo que consideró como una muy buena noticia.

Además, reportó un 2.1% de crecimiento anual, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congreso-de-sinaloa-limita-el-uso-de-celulares-en-escuelas-GG22534424

La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, tuvo este repunte no visto desde el último trimestre de 2020, cuando se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad.

“Es el último dato del INEGI. Muy buena noticia”, puntualizó la mandataria durante la conferencia mañanera.

CRECE SECTOR AGROPECUARIO Y MINERÍA

Sheinbaum informó que se registró un aumento importante en la producción del sector primario como el agropecuario y la minería, así como en el sector terciario relacionado con los servicios.

“Tiene que ver, tanto con si hay más producción en volumen como si aumentan los precios, en particular el oro, la plata, han ido incrementándose, eso también contribuye. Pero el sector primario aumentó de manera muy importante, y el terciario también, que son los servicios. Estos dos son los que han movido”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dan-15-anos-de-prision-a-zhenli-ye-gon-por-lavado-KG22534178

La mandataria proyectó un mayor impulso para el desarrollo económico en el segundo semestre de 2026, particularmente por la obra pública generada, a través del programa Vivienda para el Bienestar.

“La Vivienda para el Bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho”, señaló.

PREVISIONES DEL PIB NACIONAL

El gobierno federal espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-guerrero-a-mario-n-excomisario-municipal-de-tlayolapa-ligado-a-los-ardillos-HG22532849

Cabe destacar que a principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó de 1.6% a 1.2% su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Economía
Inflación

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INEGI
Secretaría De Bienestar
SHCP

Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

Selección de los editores
Autoridades de Chihuahua confirmaron el fallecimiento de Erika Hernández Pacheco, presidenta del DIF de Madera; la investigación continúa con resultados preliminares.

Encuentran sin vida a Erika Hernández, presidenta del DIF de Madera, Chihuahua
‘R1’ es el presunto líder de ‘Los Rs’, una violenta célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’

Vinculan a proceso a Jorge Luis ‘N’ y a Estrellita ‘N’ por el feminicidio de Dafne Zapta
Se trata de una infección parasitaria que las autoridades primero vincularon a la franquicia de comida rápida, según expusieron este jueves sus directivos.

Ventas de Taco Bell caen 2% tras el brote de ciclosporiasis en EU
Donald Trump revocará licencias de camioneros

Donald Trump revocará licencias de camioneros con permiso de conducir en Estados Unidos

Donald Trump anuncia desarme de Hamás

Donald Trump anuncia desarme de Hamás y otros grupos en Palestina
Ronaldo Salgado y Lorenzo Jr., hijos de Lorenzo Salgado Araujo, sostienen una fotografía de su padre durante una conferencia de prensa el miércoles 8 de julio de 2026, en Houston.

Testigo en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE es liberado

En la trampa

En la trampa