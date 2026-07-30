Ventas de Taco Bell caen 2% tras el brote de ciclosporiasis en EU

MIAMI.- Las ventas de Taco Bell han caído un 2% en lo que va del tercer trimestre del año tras el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos.

Fue hace 15 días que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EU vincularon la lechuga iceberg picada que se vendía en algunos restaurantes Taco Bell al brote de ciclosporiasis en cinco estados.

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“Dado que el problema de la industria de la seguridad alimentaria en EU cobró protagonismo apenas hace dos semanas, observamos el impacto máximo en las ventas durante el fin de semana del 18 de julio”, expresó Ranjith Roy, director de finanzas de Yum! Brands, la empresa dueña de Taco Bell, en una llamada con inversionistas.

De acuerdo a lo que s informó ésta caída coincide con el brote ciclosporiasis, con 11 mil 573 casos posibles en Estados Unidos, según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que reportó que un total de mil 947 personas infectadas con el parásito Cyclospora “informaron haber estado expuestas a Taco Bell”.

No obstante, el número sería mayor, pues tan solo en Michigan, el estado más afectado, las autoridades estatales reportan más de 10 mil contagios confirmados, mientras que en otros estados, como en Carolina del Norte, indagan otras fuentes de infección, como el cilantro y el perejil.

Ante esto el director ejecutivo de Yum! Brands, Chris Turner, confió en que “el impacto en las ventas sea temporal” al afirmar que los restaurantes ya están en sus “primeros días de recuperación” porque las autoridades, argumentó, han encontrado que el brote no es único de Taco Bell.

“Nos sentimos alentados por algunos factores. La elevada incertidumbre afectó inicialmente la demanda de los consumidores y, desde entonces, estos son cada vez más conscientes de que este es un problema que afecta a toda la industria y no un problema específico de Taco Bell”, manifestó.

Además aseguró que “las caídas de las ventas se han moderado sustancialmente” y hay “una mejora constante en las tendencias de ventas día a día”.

La ciclosporiasis no suele transmitirse directamente de persona a persona. En cambio, las personas pueden infectarse al consumir alimentos o agua contaminados. Según los CDC, brotes anteriores se han relacionado con productos agrícolas frescos.

Las personas con ciclosporiasis pueden presentar síntomas que incluyen diarrea acuosa, cólicos y distensión abdominal durante semanas.

Asimismo las autoridades federales estadounidenses han vinculado el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms, de California, a establecimientos como Taco Bell, pero el Gobierno mexicano anunció la semana pasada que haría su propia indagación.