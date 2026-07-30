Cae ‘R1’, autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Fuerzas federales detuvieron a Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, autor intelectual del homicidio del ex Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El funcionario agregó que el detenido es identificado como líder de “Los Rs”, una célula ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación dedicada a extorsión, homicidios y tráfico de droga.

“Ramón Ángel ‘N’, alias ‘R1’, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1 con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia”, informó Harfuch.

“’R1’ es identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”. Con la detención, afirmó el Secretario, suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Manzo.