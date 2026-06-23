Karim López hace historia: llega a la NBA con Grizzlies tras ser elegido por Pistons

El básquetbol mexicano escribió una noche histórica en el Draft de la NBA 2026. Karim López fue elegido con el pick 21 de la primera ronda por los Pistons de Detroit, pero jugará para los Grizzlies de Memphis, tras un canje entre ambas franquicias que encendió la conversación en México y en la liga.

El nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer jugador mexicano elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, un paso histórico para un país que nunca había visto a uno de sus talentos aparecer tan alto en la ceremonia. Eduardo Nájera, referente tricolor, había sido tomado en la segunda ronda en el año 2000.

Con 19 años, Karim llega a la NBA tras un camino poco común. Dejó México desde adolescente para formarse fuera del país, pasó por España y después dio el salto a los New Zealand Breakers, dentro de la NBL de Australia, donde se consolidó como uno de los prospectos internacionales más seguidos rumbo a la NBA.