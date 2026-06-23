Karim López hace historia: llega a la NBA con Grizzlies tras ser elegido por Pistons

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    Karim López hace historia: llega a la NBA con Grizzlies tras ser elegido por Pistons
    Karim López fue elegido por los Pistons en el pick 21 del Draft NBA y abrió una página histórica para el basquetbol mexicano. FOTO: AP

El mexicano fue seleccionado por Detroit con el pick 21 del Draft NBA; AJ Dybantsa fue el número 1 con Washington

El básquetbol mexicano escribió una noche histórica en el Draft de la NBA 2026. Karim López fue elegido con el pick 21 de la primera ronda por los Pistons de Detroit, pero jugará para los Grizzlies de Memphis, tras un canje entre ambas franquicias que encendió la conversación en México y en la liga.

El nacido en Hermosillo, Sonora, se convirtió en el primer jugador mexicano elegido en la primera ronda del Draft de la NBA, un paso histórico para un país que nunca había visto a uno de sus talentos aparecer tan alto en la ceremonia. Eduardo Nájera, referente tricolor, había sido tomado en la segunda ronda en el año 2000.

Con 19 años, Karim llega a la NBA tras un camino poco común. Dejó México desde adolescente para formarse fuera del país, pasó por España y después dio el salto a los New Zealand Breakers, dentro de la NBL de Australia, donde se consolidó como uno de los prospectos internacionales más seguidos rumbo a la NBA.

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Su perfil de alero moderno, con potencia, alcance defensivo y capacidad para correr la cancha, lo convirtió en una apuesta de alto techo.

En su última temporada promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueos por partido, números que lo consolidaron como uno de los prospectos internacionales más atractivos de la generación.

Memphis suma así a un talento mexicano que puede desarrollarse sin la presión de cargar de inmediato con la franquicia.

En los Grizzlies, López encontrará una organización acostumbrada a trabajar con jugadores jóvenes, intensidad física y ritmo alto, condiciones que podrían acelerar su adaptación al mejor basquetbol del mundo.

La noche tuvo como protagonista a AJ Dybantsa, elegido con el pick 1 por los Wizards de Washington.

El alero de BYU confirmó los pronósticos y abrió un Draft de alto impacto, pero para México, la imagen histórica fue la de Karim López escuchando su nombre en primera ronda.

El sueño que parecía lejano ya tiene equipo, ciudad y destino: Karim López jugará en la NBA con los Grizzlies y su llegada marca un antes y un después para el basquetbol mexicano.

Desde Sonora hasta la primera ronda, ya escribió una página inédita.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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