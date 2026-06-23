Portugal golea a Uzbekistán y Cristiano Ronaldo agranda su leyenda en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo volvió a escribir historia en el Mundial 2026 y Portugal recuperó el pulso de candidato. En Houston, la Selección lusa goleó 5-0 a Uzbekistán en el Grupo K, dejó atrás las dudas que habían nacido tras el empate ante República Democrática del Congo y convirtió la tarde en una exhibición con sello de leyenda. El partido se abrió demasiado pronto para los uzbekos. Apenas al minuto 6, Cristiano apareció en el área con ese instinto que no envejece: atacó el espacio, definió y firmó su primer gol en esta Copa del Mundo. La imagen fue poderosa. A los 41 años, el capitán portugués no sólo respondió a las críticas por su titularidad, también se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales distintos.

Portugal no soltó el acelerador. Nuno Mendes amplió la ventaja con un tiro libre al 16’ y el duelo comenzó a inclinarse por completo hacia el equipo de Roberto Martínez. Uzbekistán intentó reaccionar, incluso encontró una jugada que terminó en gol, pero la acción fue anulada por una falta previa sobre João Cancelo. Ahí se apagó buena parte de su esperanza. Antes del descanso, Cristiano volvió a aparecer. Su doblete elevó su cuenta a 975 goles oficiales y lo colocó con 10 tantos mundialistas, como máximo anotador de Portugal en Copas del Mundo. Después de una semana marcada por el debate, el portugués miró a la cámara y dejó un mensaje claro: “He vuelto”.

La goleada se completó con un autogol del portero Utkir Nematov y un cierre de Rafa Leão, que entró para confirmar la profundidad ofensiva de una Portugal que no depende únicamente de su capitán, pero que todavía encuentra en él su golpe más mediático y letal. Con el 5-0, Portugal llegó a cuatro puntos y tomó aire en la pelea por avanzar a dieciseisavos de final. Uzbekistán, debutante mundialista, quedó golpeado y obligado a mirar el cierre del grupo con urgencia.

Para Cristiano, en cambio, la noche fue otra postal histórica: seis Mundiales, 10 goles portugueses y una vigencia que sigue rompiendo récords.

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