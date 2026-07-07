De Saltillo a Tigres Sub-19: María Bárbara Carrizalez Samperio da un nuevo paso rumbo al futbol profesional

La carrera de la guardameta saltillense María Bárbara Carrizalez Samperio continúa acelerando. Después de representar a México con la Selección Nacional Sub-15 y sumar experiencia internacional en España y Portugal, la arquera coahuilense vive ahora uno de los retos más importantes de su joven trayectoria al incorporarse a la categoría Sub-19 de Tigres Femenil, una de las instituciones con mayor prestigio en el futbol mexicano. Instalada en Monterrey para disputar la pretemporada con las felinas, la portera reconoció que el salto de categoría ha significado un cambio importante en cuanto a ritmo, intensidad y exigencia, aunque aseguró que disfruta cada día del proceso de adaptación.

“Ahorita yo estoy con la Sub-19 de Tigres y estamos entrenando todos los días porque estamos en pretemporada. Sí he notado un cambio muy grande porque me estoy adaptando. Es muy diferente la exigencia que tengo ahorita a la que tenía antes; ya son fuerzas básicas y esperan un nivel mínimo de ti. Estoy muy contenta de poder estar aquí y me gusta que me exijan porque me ayuda a mejorar”, explicó.

Para la futbolista originaria de Saltillo, vestir los colores de Tigres representa un nuevo escalón dentro de un proceso que comenzó desde muy pequeña y que la llevó a convertirse en una de las promesas más importantes del futbol femenil coahuilense. Su crecimiento la ha llevado a defender la portería nacional en torneos internacionales y ahora busca consolidarse dentro de una de las mejores canteras del país. Carrizalez Samperio confesó que los primeros días no fueron sencillos debido a que llegó sin conocer a la mayoría de sus nuevas compañeras, aunque rápidamente encontró respaldo dentro del grupo. “Al principio me sentí algo nerviosa porque no conocía a la mayoría de las niñas, pero muy rápido me hicieron parte del equipo y se sintió muy lindo. Estoy muy cómoda con el ambiente porque todas nos llevamos muy bien. Los entrenamientos son muy cansados, llego a mi casa a descansar y recuperarme para el siguiente día, pero es una experiencia muy bonita”, comentó entre risas.

La arquera también destacó el apoyo que ha recibido tanto del cuerpo técnico como de sus compañeras durante estas primeras semanas, fundamentales para adaptarse al nuevo nivel competitivo. “Mis entrenadores y mis compañeras han sido muy pacientes conmigo. Me exigen, pero de una manera que me ayuda a aprender porque me enseñan a corregir mis errores. Eso es lo que me importa, porque quiero ser la mejor versión que puedo ser, tanto futbolísticamente como persona”, señaló. Fuera de la cancha, reconoció que tener a su familia cerca ha facilitado esta nueva etapa, especialmente después de la experiencia que vivió en España. “Soy muy afortunada porque mi familia me ha apoyado muchísimo, en especial mi mamá. Ahora que estoy en Monterrey es más fácil porque en cualquier momento puedo ir a Saltillo a visitarlos; no como cuando estaba en España. Estar más cerca de mi familia y de mis amigos me ha ayudado mucho”, afirmó.