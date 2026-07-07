Luto en el beisbol: muere Víctor Andrés Favela, referente de Saraperos de Saltillo

El beisbol mexicano perdió este martes a una de sus figuras más ligadas al desarrollo del talento nacional. Víctor Andrés Favela López, exjugador, mánager, gerente deportivo y directivo de los Saraperos de Saltillo, falleció durante la madrugada, dejando una trayectoria de varias décadas vinculada al crecimiento de la organización saltillense y de la Liga Mexicana de Beisbol. La noticia fue confirmada por los propios Saraperos de Saltillo, que expresaron sus condolencias a familiares y amigos de quien formó parte de la institución en distintas etapas de su vida profesional.

Originario de Guamúchil, Sinaloa, Favela llegó a Saltillo en 1970 para integrarse al equipo sarapero como jugador. Aunque su estancia en el terreno con la novena local fue breve, aquellas temporadas marcaron el inicio de una relación que se extendería por más de cuatro décadas. Fue también en ese periodo cuando decidió establecerse en la capital coahuilense, ciudad que convirtió en su hogar y donde formó su familia. Con el paso de los años, su vínculo con Saraperos trascendió la actividad dentro del diamante. Favela participó en distintas áreas de la organización y se convirtió en una de las personas de mayor confianza dentro de la estructura deportiva del club. Su conocimiento para detectar prospectos y desarrollar talento lo llevó a desempeñar funciones como buscador, mánager y posteriormente gerente deportivo. Uno de los episodios más recordados de su gestión ocurrió en 1985, cuando firmó al joven Eduardo Torres Morales, quien un año más tarde se convertiría en el primer Novato del Año en la historia de los Saraperos. También participó en la detección y desarrollo de jugadores que posteriormente alcanzaron reconocimiento internacional, entre ellos Vinicio Castilla y Armando Reynoso, quienes fueron enviados a la organización de los Bravos de Atlanta.

Favela también tuvo la responsabilidad de dirigir al equipo desde el dugout. Debutó como mánager en el circuito mexicano con los Mineros de Coahuila en 1979 y más adelante asumió el mando de Saraperos durante las temporadas de 1986, 1987 y 1988. Posteriormente pasó al área administrativa, donde continuó influyendo en las decisiones deportivas de la franquicia. Su legado dentro de la organización no se limitó a la conformación de planteles. Fue una de las personas involucradas en la construcción y consolidación de la Academia de Beisbol Alejo Peralta y Díaz Ceballos, ubicada en El Carmen, Nuevo León, un proyecto que se convirtió en semillero de peloteros para el beisbol profesional mexicano. Aunque también dejó huella en otros clubes, como Acereros de Monclova, donde colaboró en la formación del equipo que alcanzó la final de la Liga Mexicana en 1998, su nombre quedó estrechamente ligado a Saraperos de Saltillo. Su última etapa con la organización se dio como gerente deportivo durante las temporadas 2015 y 2016. Tras su retiro de la actividad profesional, mantuvo cercanía con la directiva y continuó siguiendo de cerca el rumbo del club. Con su fallecimiento, Saraperos despide a uno de los personajes que ayudaron a construir buena parte de su historia dentro y fuera del terreno de juego.

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