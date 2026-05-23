Saltillense María Bárbara Carrizalez debuta con México Sub-15 ante Portugal

La Selección Mexicana Femenil Sub-15 inició su participación en el Torneo de Desarrollo UEFA 2026 con un empate sin goles ante Portugal en territorio europeo, en un partido donde la arquera saltillense María Bárbara Carrizalez Samperio apareció como titular y tuvo actividad durante un encuentro de alta exigencia para el conjunto nacional. El equipo dirigido por Jimena Rojas enfrentó al cuadro anfitrión en el arranque de la competencia celebrada en Portugal. Desde los primeros minutos, el duelo se mantuvo parejo, con oportunidades para ambos equipos y un ritmo intenso en medio de un ambiente complicado para las mexicanas, que disputaron su primer compromiso internacional del torneo.

María Bárbara Carrizalez apareció en el once inicial de México con el dorsal número 1, confirmando la confianza del cuerpo técnico en la portera coahuilense de apenas 13 años. La guardameta de Saltillo respondió en varios momentos del encuentro y colaboró para mantener el cero en el arco mexicano durante el tiempo regular.

El representativo nacional mostró orden defensivo y personalidad ante una selección portuguesa que intentó aprovechar su condición de local. México también generó aproximaciones al frente, aunque ninguna de las dos escuadras logró romper el empate durante los 90 minutos. Con el 0-0 en el marcador, el encuentro tuvo que definirse desde la tanda de penales, donde Portugal terminó imponiéndose 4-2 para quedarse con la victoria en esta primera jornada del torneo juvenil. Más allá del resultado, el debut dejó sensaciones positivas para el conjunto mexicano, que compite en esta gira europea ante algunas de las selecciones juveniles más importantes del continente. El cuerpo técnico destacó la entrega y la personalidad mostrada por las futbolistas mexicanas en un escenario internacional. La presencia de María Bárbara Carrizalez también representa un momento importante para el futbol femenil de Coahuila. Ahora, con apenas 13 años, la guardameta suma experiencia internacional defendiendo la portería mexicana frente a rivales europeos. El siguiente compromiso del Tri Sub-15 será ante Inglaterra, en otro duelo que servirá para medir el crecimiento de esta generación juvenil.

México cerrará su participación en el Torneo de Desarrollo UEFA enfrentando a Polonia en los próximos días, con la intención de seguir acumulando experiencia y consolidando el proceso formativo de sus jóvenes futbolistas.

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