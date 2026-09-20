‘Hormiga’ González entra de cambio y Olympiacos gana en la Superliga de Grecia

Armando “Hormiga” González volvió a sumar minutos con el Olympiacos, que consiguió una victoria de 1-0 sobre el Levadiakos en la Jornada 5 de la Superliga de Grecia. El delantero mexicano comenzó el encuentro desde la banca, después de haber tenido participación como titular en compromisos anteriores, incluidos algunos correspondientes a la Europa League.

El técnico Imanol Alguacil decidió iniciar con Roman Yaremchuk como referencia en el ataque y posteriormente también recurrió a Marius Mouandilmadji. La oportunidad para González llegó en la recta final del encuentro.

La “Hormiga” ingresó al terreno de juego al minuto 75 en sustitución de Jota Silva, con la intención de darle mayor movilidad al ataque del conjunto griego durante los últimos minutos. El mexicano tardó poco en intervenir. Apenas un minuto después de su entrada, probó con un disparo que terminó como una de sus primeras acciones ofensivas en el partido. Con González sobre el campo, Olympiacos mantuvo la búsqueda del gol y aumentó la presión sobre la defensa del Levadiakos. El tanto que definió el encuentro llegó en los últimos minutos. Saliakas apareció para marcar el 1-0 con un remate de cabeza, luego de recibir un centro enviado por Freuler. La anotación permitió al Olympiacos quedarse con los tres puntos como local.

Aunque el atacante mexicano no consiguió marcar, volvió a tener participación y continúa sumando minutos en su primera etapa con el futbol griego. González mantiene así su proceso de adaptación al Olympiacos, mientras busca aprovechar las oportunidades que le brinda Alguacil para competir por un lugar en el cuadro titular. Su participación también se mantiene como parte de la actividad del mexicano en Europa, luego de haber tenido presencia en partidos de la liga griega y en compromisos internacionales.

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