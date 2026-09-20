Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
    Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial. FOTO: ESPECIAL

El pedalista mexicano quedó a 1:38.83 de Remco Evenepoel; ahora prepara su participación en la carrera de 273.4 kilómetros

Isaac del Toro comenzó su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 con un sexto lugar en la contrarreloj individual, mientras el coahuilense Carlos García se mantiene dentro de la delegación mexicana que disputará la prueba de ruta.

El ciclista mexicano completó los 39.2 kilómetros de la contrarreloj élite varonil en 46 minutos y 31.96 segundos, registro que lo colocó a 1 minuto y 38.83 segundos del belga Remco Evenepoel, quien conquistó el título mundial con un tiempo de 44:53.13.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/saints-remontan-y-sorprenden-a-ravens-patriots-bengals-eagles-y-panthers-tambien-ganan-BG23617723

Del Toro, quien no tiene la contrarreloj como una de sus principales especialidades, se mantuvo durante buena parte de la prueba en la pelea por los primeros lugares. Finalmente terminó sexto, detrás de Evenepoel, Filippo Ganna, Paul Seixas, Brandon McNulty y Jakob Söderqvist.

El resultado le permite cerrar la primera jornada de su participación mundialista con un puesto dentro de los seis mejores y ahora cambiará el enfoque hacia la competencia que corresponde a una de sus principales fortalezas: la carrera de ruta.

EL RETO DE DEL TORO

La prueba élite varonil está programada para el domingo 27 de septiembre, cuando Del Toro volverá a competir por el campeonato mundial sobre la bicicleta de ruta.

El mexicano llega a esta parte del certamen después de haber ganado el Gran Premio de Montreal el pasado 13 de septiembre, por lo que ya conoce parte del terreno que enfrentará durante el Mundial. Sin embargo, la prueba será diferente por la distancia, el número de corredores y el desgaste acumulado a lo largo de la competencia.

El recorrido mundialista tendrá una distancia de 273.4 kilómetros, con un trazado que incluye sectores exigentes y ascensos antes de la definición.

Del Toro encabezará la representación mexicana en esta prueba, acompañado por Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre. La lista también contemplaba a Edgar Cadena, aunque su incorporación dependía de la resolución de su situación migratoria.

Para Coahuila, la participación de García representa uno de los puntos de seguimiento durante la segunda parte del Mundial. El pedalista de San Pedro de las Colonias volverá a coincidir con Del Toro como parte del equipo mexicano, después de que ambos compartieran equipo en AR Monex.

MEXICANAS TAMBIÉN DEBUTAN

La jornada inaugural también dejó la presentación de las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel en la contrarreloj élite femenil.

Hinojosa terminó en el lugar 28, a 5 minutos y 42 segundos de la campeona mundial, la suiza Marlen Reusser, mientras Roel ocupó la posición 33, a 7 minutos y 29 segundos. Reusser ganó por segundo año consecutivo la especialidad.

El Mundial continuará durante la semana con las diferentes categorías y modalidades, hasta llegar a la carrera élite varonil del domingo 27 de septiembre, donde Del Toro y García volverán a compartir la camiseta de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Montreal

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
UNSPLASH

La paz en todas partes

CUARTOSCURO

Las sombras del paquete económico 2027
CORTESÍA

Las granjas de Bitcoin en Puebla
Realizada con IA.

De la bóveda de Coca-Cola a los secretos de la IA
Tres personas murieron este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

Ucrania lanza ataque de más de mil drones contra Rusia; dañan refinería y edificio residencial
2025 fue uno de los años más secos en más de tres decenios para ríos de todo el planeta, dice informe.

Alerta la disminución de agua subterránea en México
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad