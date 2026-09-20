Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta

Isaac del Toro comenzó su participación en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 con un sexto lugar en la contrarreloj individual, mientras el coahuilense Carlos García se mantiene dentro de la delegación mexicana que disputará la prueba de ruta. El ciclista mexicano completó los 39.2 kilómetros de la contrarreloj élite varonil en 46 minutos y 31.96 segundos, registro que lo colocó a 1 minuto y 38.83 segundos del belga Remco Evenepoel, quien conquistó el título mundial con un tiempo de 44:53.13.

Del Toro, quien no tiene la contrarreloj como una de sus principales especialidades, se mantuvo durante buena parte de la prueba en la pelea por los primeros lugares. Finalmente terminó sexto, detrás de Evenepoel, Filippo Ganna, Paul Seixas, Brandon McNulty y Jakob Söderqvist. El resultado le permite cerrar la primera jornada de su participación mundialista con un puesto dentro de los seis mejores y ahora cambiará el enfoque hacia la competencia que corresponde a una de sus principales fortalezas: la carrera de ruta.

EL RETO DE DEL TORO La prueba élite varonil está programada para el domingo 27 de septiembre, cuando Del Toro volverá a competir por el campeonato mundial sobre la bicicleta de ruta. El mexicano llega a esta parte del certamen después de haber ganado el Gran Premio de Montreal el pasado 13 de septiembre, por lo que ya conoce parte del terreno que enfrentará durante el Mundial. Sin embargo, la prueba será diferente por la distancia, el número de corredores y el desgaste acumulado a lo largo de la competencia. El recorrido mundialista tendrá una distancia de 273.4 kilómetros, con un trazado que incluye sectores exigentes y ascensos antes de la definición. Del Toro encabezará la representación mexicana en esta prueba, acompañado por Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Carlos García y Tomás Aguirre. La lista también contemplaba a Edgar Cadena, aunque su incorporación dependía de la resolución de su situación migratoria. Para Coahuila, la participación de García representa uno de los puntos de seguimiento durante la segunda parte del Mundial. El pedalista de San Pedro de las Colonias volverá a coincidir con Del Toro como parte del equipo mexicano, después de que ambos compartieran equipo en AR Monex.

MEXICANAS TAMBIÉN DEBUTAN La jornada inaugural también dejó la presentación de las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel en la contrarreloj élite femenil. Hinojosa terminó en el lugar 28, a 5 minutos y 42 segundos de la campeona mundial, la suiza Marlen Reusser, mientras Roel ocupó la posición 33, a 7 minutos y 29 segundos. Reusser ganó por segundo año consecutivo la especialidad. El Mundial continuará durante la semana con las diferentes categorías y modalidades, hasta llegar a la carrera élite varonil del domingo 27 de septiembre, donde Del Toro y García volverán a compartir la camiseta de México.